Córdoba: cadena perpetua para Cristian Videla, el hombre que quemó a su pareja y dijo que fue un accidente

A casi dos años del femicidio de Gabriela Lencina, la familia de la joven recibió algo de consuelo: el autor del crimen, Cristian Sebastián Videla, fue condenado a cadena perpetua. En diciembre de 2020, cuando eran pareja, la prendió fuego y luego dijo que había sido un accidente.

La Cámara Segunda del Crimen de Córdoba declaró culpable a Videla de “homicidio calificado por el vínculo” y “por mediar violencia de género”. El tribunal integrado por Mónica Traballini, Inés Lucero y Sebastián Romero dictó la sentencia que coincidió con la solicitado por la fiscal de Cámara, Laura Battistelli.

La palabra del padre de la víctima

“A mi hija no la vamos a tener más, mis nietas no van a tener a la madre. Es un infierno no tenerla más”, lamentó Daniel Lencina. Sin embargo, aseguró estar “tranquilo y satisfecho” con la condena dictada por la Justicia.

El femicidio en 2020

El 26 de diciembre de 2020 Lencina prendió un cigarrillo y Videla le tiró alcohol. A raíz de esto, le provocó graves quemaduras que afectaron sus vías respiratorias y luego de ocho días agonizando en el Instituto del Quemado, murió el 3 de enero de 2021.

El agresor sostuvo desde el primer momento que se trató de un accidente doméstico, pero las pericias y los testimonios demostraron que él la atacó. Una hija de ambos, con tan solo cuatro años, fue testigo del horrible escenario.