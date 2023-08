Coordinado y sincronizado: un grupo de albañiles de Córdoba se hizo viral por su forma de trabajar

Luego de la difusión del video donde “El Gordo Maxi”, como se hace llamar en redes, critica a sus compañeros por ser “vagos y planeros”, otro se hizo viral. Un grupo de albañiles de Córdoba sorprendió por su coordinación y sincronización para trabajar.

MIRÁ MAXI: UN GRUPO DE ALBAÑILES SE HIZO VIRAL POR SU COORDINACIÓN Y SINCRONIZACIÓN PARA TRABAJAR EN CÓRDOBA

Los siete integrantes del grupo están enfocados en la construcción de una estructura en la provincia y quieren finalizar antes de que las lluvias regresen. En ese marco, se distribuyeron las tareas de manera inteligente y pusieron manos a la obra.

En las imágenes se puede ver como uno levanta cemento con una pala y la coloca dentro de baldes, que otro compañero le acerca con ritmo. Sin embargo, lo que más llama la atención es el lanzamiento de los pesados recipientes al techo de la infraestructura.

Sin mirar y con frases como “mira mira”, “toma” y “agarra”, arroja los objetos con un movimiento simiar al de una catapulta. Arriba, otra persona los recibe mientras los tres restantes distribuyen el concreto a lo largo del techo. “Para vos Mole Moli”, cierra la producción compartida por la cuenta de Instagram de @cordobeces.

EL VIDEO CON EL ENOJO DE MAXI, EL ALBAÑIL QUE CALIFICÓ DE “VAGOS Y PLANEROS” A SUS COMPAÑEROS

Un albañil de Buenos Aires, Maxi, cuestionó a sus compañeros que no fueron a trabajar y se volvió viral tras acusarlos de “vagos” y “planeros”. “Lunes, re caliente. Como siempre, no vino nadie. Sobra el laburo y hoy arrancando obra nueva, porque echaron a los albañiles que estaban antes”, comenzó El Gordo Maxi, como se hace llamar en TikTok.

“Yo te voy a explicar por qué no viene nadie a laburar. Me tomé el trabajo de hacerte esto mientras tomaba unos mates”, aseveró Maximiliano. En paralelo, el obrero advirtió no ser “antiplaneros”, sino “antivagos”.