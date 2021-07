El Sanatorio Allende extendió la convocatoria a voluntarios para participar en las pruebas de una nueva vacuna contra el Covid-19. El primer llamado se dio en junio y contó con la participación de 500 voluntarios, que fueron parte del ensayo clínico, que ya está en fase 3.

//Mirá también: Buscan voluntarios en Córdoba para probar una vacuna contra el coronavirus

El estudio se realiza en torno a los efectos de la formulación desarrollada por la empresa Medicago de Canadá y la británica GlaxoSmithKline (GSK). La mayor diferencia con otras vacunas es que utiliza plantas vivas como biorreactores para reproducir el antígeno que se inocula. Además, es una plataforma de partículas similares a virus (VLP por sus siglas en inglés).

Si bien la tecnología aún no se ha aplicado en vacunas contra el Covid-19, sí fue probada en inoculaciones contra el ébola y la gripe. La planta que utilizan es Nicotina benthamiana, una especie muy utilizada en los experimentos de virología vegetal.

En proceso de observación

Junto a un equipo integrado por 40 especialistas, el infectólogo Fernando Riera realiza un seguimiento de la primera etapa que comenzó días atrás. “Si bien el comienzo de este proceso demoró unos días, lo hizo de un muy buen modo”, explicó Riera.

Al respecto, el médico detalló que Brasil y Argentina son los países con más interesados en la prueba. Por eso, detalló, se han enviado más dosis a Argentina. “Desde el sanatorio, se sigue ampliando la lista de convocatoria”, destacó.

“En esta fase, vemos todo lo que es la seguridad con nuestros propios ojos. Y gracias a Dios sólo hemos identificado reacciones leves. A la par que se amplía la convocatoria, estamos en fase de control de pacientes”, describió el especialista.

Para hacer accesible el estudio a los interesados, el Sanatorio Allende habilitó un formulario web de inscripción al que se puede acceder a través de este link.

“La importancia de este proceso reside en poder descubrir y conocer más acerca de la vacuna. Se trata de una plataforma totalmente distinta a la que se conoce hasta ahora. Es una vacuna proteica generada a partir de plantas”, subrayó Riera.

El testimonio de una voluntaria

Florencia (21) es una de las voluntarias para el primer ensayo de la vacuna de origen vegetal. La joven ya ha sido inoculada, sin embargo no le especificaron si se trataba del placebo o la vacuna. Vía Córdoba habló con la participante para conocer cómo fue su experiencia.

¿Cómo fue tu participación?

Primero me anoté a través de la web, llené un formulario donde me consultaban datos personales y de salud. Después me llamaron por telefono para confirmar que me había inscripto y me comunicaron que había quedado seleccionada. Tuve que presentarme al sanatorio, donde nos dividieron en grupos, nos brindaron más información.

Posteriormente, a cada integrante de los grupos nos asignaron un médico específico donde nos hacían firmar el consentimiento y respondían otras dudas y hacían preguntas más personales. A las mujeres, nos hicieron un exámen de orina y a todos, nos extrajeron sangre. Luego, nos aplicaron la vacuna o el placebo. Nadie sabía cuál de las dos era. Nos hicieron esperar 30 minutos para ver la reacción del cuerpo, y después nos explicaron el procedimiento a seguir.

Por siete días, tuvimos que llenar un diario contando cómo nos sentíamos, si habíamos presentado sintomas y cuáles eran. Pasado ese período, te contactaba la médica a tu cargo preguntandonos otros síntomas y 14 días después, arrancaba la segunda etapa: ahí nos preguntaron si había sintomas de covid o no. Ahora, tengo un turno en los próximos días, para la aplicación de la segunda dosis.

¿Tuviste síntomas?

Casi ninguno. Sentí el brazo afiebrado los primeros minutos de la aplicación de la vacuna y cansancio, sólo los primeros tres días.

¿Vas continuar con el proceso?

Si, hasta que finalice todo el ensayo.

¿Qué les dirías a quienes dudan de participar?

Que se anoten porque es por el bien de la ciencia, que no tengan miedo porque los médicos te explican todo y tenes una especialista acompañándote todo el tiempo. La atención es excelente y te brindan la seguridad que necesitas.

//Mirá también: Vacunación en Córdoba: probarán la combinación de fórmulas

Requisitos para participantes

Para inscribirse y formar parte del ensayo, los voluntarios deben tener presente una serie de requisitos. El listado de las condiciones y los aspectos generales de la convocatoria es el siguiente: