Con un actual jugador de Talleres y con dos ex Belgrano, la Sub 23 de Argentina empató con Japón

Con vistas al Panamericano que se jugará en Venezuela en 2024, la Selección Argentina Sub 23 empató sin goles un amistoso ante Japón. El partido se jugó en el estadio IAI Nihondara, en la ciudad de Shizuoka. Hubo presencia de un jugador de Talleres y de dos ex Belgrano.

Se trata de Rodrigo Villagra, actual volante de la T. También estuvieron los dos ex futbolistas del Pirata: el defensor Bruno Amione y el volante Bruno Zapelli. Los tres fueron titulares en el segundo juego amistoso en el que Argentina mejoró la imagen después del 2-5 en contra en el primer juego.

La selección sub23, con Rodrigo Villagra, partió rumbo a Japón para disputar dos amistosos. (Prensa selección argentina)

La formación que dispuso el DT Mascherano fue la siguiente: Leandro Brey (Boca); Gonzalo Luján (San Lorenzo), Diego Calcaterra (Sarmiento), Bruno Amione (Hellas Verona) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense); Rodrigo Villagra (Talleres), Federico Redondo (Argentinos Juniors), Nicolás Paz (Unión) y Thiago Almada (Atlanta United); Bruno Zapelli (Athletico Paranaense) y Luis Vázquez (Anderlecht).

La Selección Argentina Sub 23 de Mascherano sufrió una goleada frente a Japón. / Gentileza.

El Preolímpico de Venezuela se jugará entre el 20 de enero y 11 de febrero de 2024. Argentina estará en el Grupo B junto a Paraguay, Perú, Chile y Uruguay. En la Zona A estarán Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán al cuadrangular final y solo los ubicados primero y segundo clasificarán para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Talleres espera con ansias a Villagra

La mala racha que tiene Talleres en la Copa la Liga Profesional hace que las ausencias se noten. Y mucho. En el caso de Rodrigo Villagra es así. Es uno de los jugarores con mejor rendimiento en el equipo albiazul dirigido por Javier Gandolfi.

Rodrigo Villagra en el sub 23 ante Japón, este martes a la madrugada. Fue titular en el 0-0 del juvenil que dirige Javier Mascherano y que se prepara para el Preolímpico que será en Venezuela en enero. El morterense lo jugará. Talleres espera que llegue este jueves. El domingo será titular ante Independiente. (Prensa AFA)

El volante, apenas terminó su participación con el Sub 23 en los amistosos con Japón, emprendió su vuelta a Córdoba donde se lo espera para el jueves y tiene altas chances de ser titular cuando la T reciba a Independiente el domingo, a las 18, en el Kempes por la última fecha de la Copa de la Liga.

Zapelli y Amione, de Belgrano a Brasil e Italia

El recuerdo más fresco de los hinchas de Belgrano lo tienen a Bruno Zapelli siendo uno de los jugadores claves en el campeonato ganado por el equipo de Guillermo Farré en la Primera Nacional 2022. Luego de un semestre fue vendido en un 60 por ciento al Atlético Paranaense de Brasil.

Bruno Zapelli fue titular en la selección sub 23 (AFA)

El talentoso volante lleva jugado 17 partidos en su nuevo club con dos goles y dos asistencias. Luego de su llegada al fútbol brasileño hubo un vínculo entre los clubes que, inclusive, llevaron a dirigentes del Pirata a viajar a Brasil invitados por sus pares.

En al caso de Bruno Amione que es un defensor de 21 años oriundo de Calchaquí, provincia de Santa Fe, se fue de Belgrano en 2020 al Hellas Verona. A ese club regresó después de varios préstamos al Reggina y a la Sampdoria.

Bruno Amione, exjugador de Belgrano, en la sub 23 (Prensa AFA)

En esta temporada jugó siete partidos y no marcó goles. Fue capitán de las selecciones Sub 15 y Sub 17 y siempre fue seguido de cerca por los cuerpos técnicos de los combinados argentinos.