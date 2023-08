Coki Ramírez reveló una conversación que tuvo con Marcelo Tinelli y avivó los rumores de romance

Coki Ramírez será una de las participantes del Bailando por un Sueño 2023, el ciclo encabezado por Marcelo Tinelli. La cordobesa volverá a la pantalla chica después de su alejamiento. En una entrevista, la artista reveló que fue convocada a través de un llamado del conductor y avivó los rumores de romance.

Coki Ramírez fue invitada a LAM para formar parte del panel de “Las Angelitas”. Fue en este contexto, que la cantante contó que volverá al reality show, ya estuvo en 2011 donde se consagró semifinalista, y dio a entender que sigue interesada en Tinelli.

Marcelo Tinelli junto a la cordobesa “Coki” Ramírez, una imagen que se repitió toda la semana en la televisión.

QUÉ DIJO COKI RAMIREZ DE MARCELO TINELLI

“A mí Marcelo me llamó para que estuviera en el programa. Sabe que soy cantante, que hace doce años que laburo sin parar. Obviamente, cuando hablamos me dijo que estaba soltero”, reveló Coki Ramírez en relación a su convocatoria.

COKI RAMIREZ, besó a Tinelli por partida doble.

La aclaración de su soltería provocó la duda de las panelistas y Nazarena Vélez acotó: “Qué fuerte que te dijera que estaba soltero en la llamada”. Lejos de separarse de la sospecha, la cantante retrucó y dijo: “Si, hablamos un poco de eso”.

Finalmente, sobre si tendría un encuentro nuevamente con Marcelo Tinelli, Coki respondió: “Tiene que tener ganas él también. Yo no levanto más a nadie. Si él quiere estar conmigo que me diga. A esta altura no tengo que pedirle a nadie”.