La cantante cordobesa Coki Ramírez anunció que se va del país en busca de una mejor carrera. La artista se mudará a Miami, donde se encuentran las oficinas de una empresa discográfica con la que ya firmó un nuevo contrato.

//Mirá también: Cordobesa en Miami: Loly Antoniale, y los rumores de embarazo

“Es agotador lucharla en la Argentina”, lamentó Ramírez. Y explicó: “Es todo el tiempo vivir de ese sueño y hay días que bajas los brazos”.

Además, en diálogo con Radio Mitre, la cantante cordobesa de 41 años aseguró que “en la Argentina siempre me dieron la espalda” y que “acá está todo muy complicado”. No obstante, dejó en claro su arraigo por Córdoba y Argentina: “Amo al país, me cuesta la idea de irme aunque sea Miami con sus playas y palmeras; es ir a ver con qué me voy a encontrar”.

//Mirá también: José Palazzo ratificó el Cosquín Rock en Miami

“Para generar algo uno se va a estas grandes usinas, Miami o México”, señaló Coki. Y sostuvo que no le cierra las puertas a ninguna propuesta: “No me quiero sentir desperdiciada, quiero hacer de todo”.