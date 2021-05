Lejos de Córdoba, de las pantallas y hasta de las redes sociales de Internet en este 2021, la mediática cordobesa Mariana Antoniale salió del “cono de sombras”, para contestar a los rumores que daban cuenta de su presunto embarazo.

Lacónica, la ex “niña Loly” niega estar en la dulce espera, desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde se encuentra radicada hace un tiempo, aleja del mundanal ruido de la farándula porteña, donde tuvo sus 15 minutos de fama tiempo atrás.

A través de un intercambio de mensajes de texto, la mediática se comunicó con el ciclo televisivo porteño Los Ángeles de la mañana, que fue el epicentro de la versión que daba cuenta de ella cursaba un embarazo de seis meses, dijo la panelista Andrea Taboada.

Ante estos dichos, el propio conductor del ciclo, Ángel de Brito, echó luz sobre el asunto y comentó “le escribí a Mariana y me contestó. Me dice que no está embarazada. Por ahora, no”, refirió.