Bailando 2023: dos figuras internacionales fueron confirmadas para el certamen

Cada vez falta menos para una nueva edición del Bailando 2023, el programa conducido por Marcelo Tinelli que volverá en junio a la pantalla chica. Es por eso que hay gran expectativa por saber quiénes serán los participantes este año, y de a poco van llegando nuevas confirmaciones.

“Así está la lista de convocados del Bailando hasta el momento.: Alfa, Holder, Coti, El Cone, Cande (Tinelli), El Tirri, que no sé a quién le van a poner para bailar, Lourdes Sánchez, Juli Castro, yo pongo todas las fichas en ella, espero no me decepcione”, enumeró Ángel de Brito en LAM.

“También están Coki Ramírez, que está muy activa en redes, Cami Homs, que me encanta y Keny (Palacios, maquillador y peinador de Wanda Nara)”, sumó y luego detalló: “También se confirmó nuestro compañero Guido Záffora, él es artista, hace comedia musical”, sumó el conductor.

Quiénes son los dos nuevos confirmados del Bailando 2023

“Y sumamos otro varón confirmado. Maxi de la Cruz, un gran actor, gran comediante, conductor muy exitoso en Uruguay, hace de todo en Uruguay, le va muy bien, acá no es muy popular todavía pero creo que al Bailando le va a dar, con Marcelo y en las previas van a ir muy bien”, anunció dando así el nombre de la primera figura internacional confirmada del certamen.

“Y el otro nombre que vamos a sumar es una uruguaya, Fernanda Sosa, es diosa, fue Miss Atlántico Uruguay 2009. Participó en las pasarelas de Milán, en la semana de la moda de Nueva York, trabajó en la tevé uruguaya y peruana. Estuvo en el reality de mujeres latinas en Miami y fundó su propia escuela de modelos en Uruguay”, sumó.