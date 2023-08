Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 22 de agosto

Luego del fin de semana largo y caluroso con el protagonismo de los incendios desatados este lunes en Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temperatura bajará este martes. En este sentido, anticipó la presencia de viento sur.

Para este martes 22 de agosto, las autoridades notificaron una mínima de 11°C, cielo algo nublado y fuertes ráfagas de viento sur que rondarán entre los 42 y 50 (km/h). Con el correr de las horas, el viento se disipará y la máxima llegará hasta los 23°C.

En medio del alerta por probabilidad de incendios en toda la provincia de Córdoba, desde el SMN no notificaron sobre posibles lluvias a lo largo de la semana. No obstante, la máxima no superará los 21°C.

PRONÓSTICO EXTENDIDO PARA CÓRDOBA

Miércoles. Mínima de 12°C, máxima de 19°C. Cielo algo a parcialmente nublado.

Jueves. Mínima de 10°C, máxima de 19°C. Cielo algo a parcialmente nublado.

Viernes. Mínima de 7°C, máxima de 21°C. Cielo mayormente nublado.