Preocupa el fuego en Yacanto: viviendas afectadas, evacuados y condiciones climáticas adversas

En un lunes ventoso y con altas temperaturas, un voraz incendio se desató en la localidad cordobesa de Villa Yacanto. Una centena de Bomberos trabajan en el lugar pero las condiciones climáticas complican los trabajos. La ruta provincial S-228 fue cortada durante unas horas y hay, al menos, tres cabañas incendiadas.

En horas de la tarde, Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo, señaló que eran seis los cuarteles de bomberos que trataban de contener las llamas. Además, un avión hidrante y personal del Etac asistían en el lugar.

CABAÑAS INCENDIADAS Y FAMILIAS EVACUADAS EN YACANTO

Las ráfagas de fuego eran tales que, al menos, tres viviendas del departamento de Calamuchita quedaron consumidas casi en su totalidad. En tanto, varias familias fueron evacuadas.

Incendios en Villa Yacanto, este lunes 21 de agosto. (La Voz)

Walter Álvarez, jefe de cuartel, detalló que hay dos focos “descontrolados” y el que genera mayor preocupación se registra en cercanías del balneario municipal. “Está en interfase (área urbana-rural) y se han quemado algunas viviendas”, agregó.

CORTE MOMENTÁNEO EN LA RUTA DE YACANTO

La Policía Caminera de Córdoba debió realizar el corte total de la ruta provincial S-228 a la altura de Villa Yacanto, debido al avance del incendio que se encuentra próximo a la calzada.

A las 21, la circulación fue reestablecida. Sin embargo, indicaron que la visibilidad es reducida por la gran cantidad de humo.

LA PALABRA DEL INTENDENTE DE YACANTO

El intendente de la localidad, Oscar Alfredo Musumeci, mencionó que por ahora no pueden evaluar la magnitud de los daños ocasionados por las llamas.

“Muchos complejos de cabañas se vieron afectados. Sumado a la desesperación de la gente por salvar lo suyo. Hay viento acompañado de una larga sequía”, manifestó el jefe comunal en diálogo con Cadena 3.

Incendios en Villa Yacanto, este lunes 21 de agosto. (La Voz)

De acuerdo a su testimonio, no se deben lamentar víctimas fatales. “Evacuamos a la gente. Las personas no quieren dejar sus viviendas, eso es complicado, pero estamos tratando de no sufrir consecuencias que comprometan la vida de las personas. El resto se verá con el transcurso del día”, sentenció.