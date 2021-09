Tras ganar las elecciones PASO 2021 en Córdoba, Luis Juez volvió a aparecer en escena este miércoles y salió al cruce de los dichos de Martín Llaryora. Fiel a su estilo, el candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio reconoció que sí es peronista pero “de los que no roban”.

Es que, el Intendente de Córdoba había chicaneado a Juez afirmando que era peronista. “Hoy en Córdoba hay tres peronismos. El nuestro, que es el que defiende los intereses de Córdoba, el kirchnerismo y el de Luis Juez. Lo que la gente tiene para elegir es qué modelo de peronismo quiere”, había disparado Llaryora.

Ante esta declaración, el compañero de lista de Rodrigo de Loredo aseguró: “No me ofende que me digan peronista”. “Ya he dicho que soy como los osos panda, en vías de extinción: soy de los peronistas que no roban. No me ofende, porque soy un peronista que cree en la justicia social y en el trabajo”, aseveró Juez.

En diálogo con Voz y voto, el ex intendente de Córdoba no se quedó ahí y apuntó contra la actual gestión del municipio. “No creo en este peronismo que con 10 lucas por mes te mandan a pintar cordones de las veredas”, sentenció.