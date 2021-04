Desde 2017 años Christian Bernardi defiende la camiseta de Colón y disfruta de la punta con el Sabalero, el equipo más efectivo de la Copa de la Liga Profesional, líder con 19 puntos en la Zona 1, condición que quiere revalidar este domingo ante Argentinos Juniors.

Formado en Instituto, el enganche sigue con atención además el comienzo de la Gloria en otra temporada de la Primera Nacional, en la que buscará el regreso a Primera División. “Los dos primeros partidos jugó bien y no se le dieron los resultados. Se complica cuando no ganás en las primeras fechas, pero me gusta lo que propone (Mauricio) Caranta”, expresó en Tercer Tiempo, por Radio Mitre Córdoba.

Y se quedó con los jugadores que hablan su mismo idioma dentro de una cancha. “Veo a Damián Arce, la técnica y calidad que tiene, y como cambia al equipo cuando entra. Y (Alejandro) Faurlin no estuvo mucho tiempo pero marcó al hincha por lo que hizo”.

Como muchos ex Instituto que se destacan en otros clubes, Bernardi tiene en el horizonte volver a vestir alguna vez la casaca de un Instituto que este domingo a las 15.30 irá por su primera victoria del torneo ante Güemes en Alta Córdoba.