Continúa el proceso judicial que involucra al jugador xeneise Cristian Pavón con un presunto caso de “abuso sexual con acceso carnal”. El pasado viernes, el cordobés se presentó a declarar en la Fiscalía de Alta Gracia -donde está radicada la denuncia-, pero se abstuvo de declarar.

Pavón llegó a la sede judicial junto a sus abogados defensores pero no omitió testimonios respecto a la causa. A partir de ahora, la defensa “Tiene acceso al contenido de las actuaciones, y se continúa la investigación, la recepción de la declaración de las testimoniales y de las pericias”, manifestó el fiscal Alejandro Peralta Otonello a Mi Valle.

La denuncia

Pavón está señalado de abusar sexualmente de una joven en un hecho ocurrido en 2019, en el marco de una fiesta en la comuna de Villa La Bolsa. M.D habló en su momento con los medios y comentó: “Veía chicas que eran acosadas en el sentido que las manoseaban, algunas con consentimiento y otras no, pero las chicas no estaban en un estado coherente”.

Y prosiguió diciendo: “Un chico me ofreció de buena onda si quería fumar un porro y fumé. Estaba aburrida, muy tensionada, pero ya estaba en la fiesta. Tuve mucho miedo, pero no sabía a quien recurrir”.

A su vez, explicó cómo ocurrió el hecho: “Cuando me dan el porro me empecé a sentir mareada, le pregunto a Cristian donde quedaba el baño y me señala la puerta donde yo veía que entraban las chicas a las habitaciones. En el medio de dos habitaciones había un baño, Cristian entró detrás mío, me empujó contra el bidet y ahí se produce el hecho. Yo le decía que parara que no siguiera. No gritaba porque estaba como mareada”.

Tras conocerse el caso, se imputó al futbolista y el hecho fue caratulado como abuso sexual con acceso carnal. Cabe destacar que desde la parte acusatoria se aportaron a la causa videos, chats de celulares y audios.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital)