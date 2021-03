El futbolista altagraciense Cristian “Kichán” Pavón fue imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal. Fue el fiscal de Instrucción del 2° Turno de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien citó al deportista a indagatoria para el 23 de marzo. La decisión se tomó luego de que se determinara que el jugador no podía salir del país sin un permiso previo.

Al respecto, Peralta Otonello declaró en Cadena 3: “Se le va a tomar declaración a indagatoria a fines de marzo. Si bien no se dio la orden de detención, fue imputado con todas las prohibiciones que marca la normativa”.

Previamente, la Fiscalía inició oportunamente la correspondiente investigación penal preparatoria prevista por el Código Procesal Penal de Córdoba, siendo convocado a proceso el denunciado en los términos del artículo 80, compareciendo con sus abogados defensores.

La denunciante fue admitida como querellante particular con patrocinio letrado y la fiscalía interviniente informó que en la causa “se han dispuesto varias medidas probatorias con la finalidad de descubrir la verdad histórica del hecho denunciado y la actuación de la ley penal”.

En su momento, los abogados que representan a Pavón salieron a desmentir la denuncia y aseguraron que no era verídica. “La denuncia en contra del señor Pavón es falsa. Por ello, Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia”, aseguraron los letrados Gabriel y Gerard Gramática Bosch y Débora Ruth Ferrari.

La denuncia

Pavón está señalado de abusar sexualmente de una joven en un hecho ocurrido en 2019, en el marco de una fiesta en la comuna de Villa La Bolsa. M.D habló en su momento con los medios y comentó: “Veía chicas que eran acosadas en el sentido que las manoseaban, algunas con consentimiento y otras no, pero las chicas no estaban en un estado coherente”.

Y prosiguió diciendo: “Un chico me ofreció de buena onda si quería fumar un porro y fumé. Estaba aburrida, muy tensionada, pero ya estaba en la fiesta. Tuve mucho miedo, pero no sabía a quien recurrir”.

A su vez, explicó cómo ocurrió el hecho: “Cuando me dan el porro me empecé a sentir mareada, le pregunto a Cristian donde quedaba el baño y me señala la puerta donde yo veía que entraban las chicas a las habitaciones. En el medio de dos habitaciones había un baño, Cristian entró detrás mío, me empujó contra el bidet y ahí se produce el hecho. Yo le decía que parara que no siguiera. No gritaba porque estaba como mareada”.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital)