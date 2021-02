Por la denuncia que tiene Gisela Marisol Doyle contra el jugador Cristian Pavón, la Fiscalía de Instrucción de segundo turno de Alta Gracia, determinó que el futbolista deberá acreditar motivos y razones ante el pedido de cambio de domicilio a otro país.

Además en un comunicado el Ministerio Público Fiscal, aclaró que la fiscalía inició oportunamente la correspondiente investigación penal preparatoria prevista por el Código Procesal Penal de Córdoba, siendo convocado a proceso el denunciado en los términos del artículo 80, compareciendo con sus abogados defensores.

También informaron que la denunciante fue admitida como querellante particular con patrocinio letrado.

La denuncia

Pavón está denunciado por abuso sexual, ocurrido en 2019 en el marco de una fiesta en la comuna de Villa La Bolsa. Marisol Doyle habló en su momento con los medios y comentó: “Veía chicas que eran acosadas en el sentido que las manoseaban, algunas con consentimiento y otras no, pero las chicas no estaban en un estado coherente”.

Y prosiguió diciendo: “Un chico me ofreció de buena onda si quería fumar un porro y fumé. Estaba aburrida, muy tensionada, pero ya estaba en la fiesta. Tuve mucho miedo, pero no sabía a quien recurrir”.

A su vez, explicó cómo ocurrió el hecho: “Cuando me dan el porro me empecé a sentir mareada, le pregunto a Cristian donde quedaba el baño y me señala la puerta donde yo veía que entraban las chicas a las habitaciones. En el medio de dos habitaciones había un baño, Cristian entró detrás mío, me empujó contra el bidet y ahí se produce el hecho. Yo le decía que parara que no siguiera. No gritaba porque estaba como mareada”.

El descargo de Pavón

Por su parte, el jugador, por medio de sus abogados, hizo su descargo y negó la acusación. El cordobés, representado por el estudio Gramática, Ferrari, Gramática, publicó el comunicado en sus redes sociales.

En el mismo, sus abogados dijeron que “la denuncia en contra del Sr. Pavón es falsa”, además de indicar que por este motivo, “denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia”.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital)