El fiscal Alejandro Peralta Otonello aceptó el pedido que presentó hace unos días el abogado de Marisol Doyle, la mujer que acusa a Cristian Pavón de abuso sexual. De esta manera, el futbolista tendrá que pedir una autorización si desea dejar Argentina en algún momento.

Luciano Bartolomé, el abogado de Doyle, presentó el la medida cautelar ante la Justicia a mediados de enero. El abogado basó su pedido en informaciones de periodistas porteños que anticipan que el futbolista sería contratado por el club LA Galaxy de Estados Unidos y que la salida del país del jugador sería “inminente”, lo que vinculó a “vehementes indicios de peligro de fuga”, escribió en una nota.

El caso

Pavón está denunciado por abuso sexual, ocurrido en 2019 en el marco de una fiesta en la comuna de Villa La Bolsa. Marisol Doyle habló en su momento con los medios y comentó: “Veía chicas que eran acosadas en el sentido que las manoseaban, algunas con consentimiento y otras no, pero las chicas no estaban en un estado coherente”.

Y prosiguió diciendo: “Un chico me ofreció de buena onda si quería fumar un porro y fumé. Estaba aburrida, muy tensionada, pero ya estaba en la fiesta. Tuve mucho miedo, pero no sabía a quien recurrir”.

A su vez, explicó cómo ocurrió el hecho: “Cuando me dan el porro me empecé a sentir mareada, le pregunto a Cristian donde quedaba el baño y me señala la puerta donde yo veía que entraban las chicas a las habitaciones. En el medio de dos habitaciones había un baño, Cristian entró detrás mío, me empujó contra el bidet y ahí se produce el hecho. Yo le decía que parara que no siguiera. No gritaba porque estaba como mareada”.

Posterior a esta denuncia, comenzó la investigación judicial a cargo de la Fiscalía de Alta Gracia.

La palabra del jugador

Por su parte, el jugador, por medio de sus abogados, hizo su descargo y negó la acusación. El cordobés, representado por el estudio Gramática, Ferrari, Gramática, publicó el comunicado en sus redes sociales. En el mismo, sus abogados dijeron que “la denuncia en contra del Sr. Pavón es falsa”, además de indicar que por este motivo, “denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia”.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.