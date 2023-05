Carlos Bossio, con respaldo en Racing: Estamos con ganas, pero esto se guía por resultados

“Nos vamos con las manos vacías y con bronca por un penal dudoso. Contra eso no se puede hacer nada”. La reflexión final de Carlos Bossio, técnico de un Racing que atraviesa el peor momento desde su ascenso a Primera Nacional, agravado por la derrota 1 a 0 ante Gimnasia en Jujuy para elevar a ocho la cantidad de fechas sin victorias.

“Una jugada te define el partido y en los últimos tiempos a Racing le cuesta eso. Nosotros estamos bien, con ganas, pero sabemos que esto se guía por resultados. Entregamos todo y el equipo se brindó”, recalcó Pichón Bossio, sobre el respaldo para seguir al frente como DT, y en diálogo con Radio Sucesos.

Racing de Córdoba vs Ferro en cancha de Nueva Italia por fecha de la Primera Nacional 22 mayo 2023 foto Javier Ferreyra

“Hicimos un buen primer tiempo, contamos con las mejores situaciones, tuvimos la pelota pero nos cobraron un penal dudoso. En el segundo nos costó ser más profundos”, completó el entrenador Albiceleste, en alusión a la mano que le cobraron a Santiago Rinaudo.

EL PARIDO CON QUILMES Y LOS TIEMPOS QUE SE ACORTAN EN RACING

Racing quedó entre los últimos cuatro de la tabla de la Zona B, a cuatro puntos de los penúltimos (en ese puesto hay desempate para no descender) y ocho por arriba del colista Chaco For Ever. Y son ocho fechas sin sumar de a tres.

Derrota de Racing de Córdoba en Jujuy ante Gimnasia de Jujuy. Foto Gentileza

Esta realidad achica el margen para Carlos Bossio al frente del plantel. Cuenta con el respaldo de la dirigencia, pero debe obtener el resultado esperado ante Quilmes, el lunes a las 21 en Nueva Italia, televisado por TyC Sports.

Incluso, hasta se habla de un posible regreso de Hernán Medina como entrenador (estuvo en el Miguel Sancho en el partido con Ferro), pero la Tota tendría todo listo para volver a trabajar en Honduras.