Luego del alegrón por haber clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina, en Talleres llegó el tiempo de la explícita banca a Alexander Medina. Y ese apoyo llegó de parte de los jugadores y fue Carlos Auzqui el que tomó la voz cantante en la conferencia de prensa posterior al partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

El ex River y Lanús analizó el triunfo pero, el tema principal de la charla por zoom que dio el jugado era la chance de que el DT se fuera del club. Y Auzqui fue contundente: “Nos llegaron los rumores de la salida del Cacique pero él estaba enfocado en el partido de hoy, y en el del lunes. Si se va él nos vamos todos, je”, afirmó con una sonrisa.

Talleres avanzó a cuartos de la Copa Argentina, tras superar a Estudiantes, pero ahora deberá enfocarse en la Liga Profesional.

Además, agregó como dándole fin al tema: “Este barco lo maneja él. Es el capitán de este gran barco. Ha hecho muchos méritos por este equipo y le ha levantado el nivel a muchos jugadores. Es un técnico muy importante para mí porque gracias a él encontré el nivel que no podía. Es gracias a mis compañeros y también a la confianza que me dio él. El capitán del barco no se puede ir nunca”.

Y, analizando lo que fue el partido ante Estudiantes, dijo: “Nos llevamos un resultado importante para seguir soñando. Somos conscientes que no arrancamos como queríamos, nos ha costado mucho. De a poco nos vamos soltando”.