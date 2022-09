Canta Conmigo Ahora: la cordobesa Flor Álvarez pasó a la final y dejó un mensaje para quienes la critican

La cordobesa Florencia Álvarez pisa fuerte cada vez que se presenta en Canta Conmigo Ahora y el miércoles por la noche no fue la excepción. En el último programa emitido, la cantante volvió a brillar y pasó a las finales del programa que reúne a varios artistas. En su presentación, interpretó dos bellas canciones y dejó un mensaje para reflexionar como sociedad.

La primera fue “Una canción diferente” de Celeste Carballo. Como si fuera poco, tuvo un agradable ida y vuelta con la autora de la melodía y cantó algunas estrofas con su intérprete. También recibió elogios y la “admiración” de Magui Olave.

En segunda instancia, regresó al escenario con “Al hombre que yo amo”, de Myriam Hernández. Luego de todas las presentaciones, Álvarez eligió la segunda y terminó ganando por tan solo un punto, con 88 unidades.

“¡Me hicieron dar miedo!”, expresó emocionada la cordobesa. Por su decisión, más de un jurado pensó que ella eligió mal.

El mensaje de Florencia Álvarez para los haters

En el cierre del programa, Álvarez agradeció el apoyo de todo el país y en especial de “la gente de Córdoba”, pero también mencionó a todos aquellos que la critican por su discapacidad. “Así como hay gente muy buena, hay gente muy complicada también. Lo dije al principio del programa y quiero repetirlo una vez más: Yo no estoy acá ni por mi discapacidad visual ni por estar embarazada. Yo sé que ellos ven el talento por sobre todas las cosas y me valoran como artista”, concluyó sobre .

Más tarde, dejó un mensaje similar en su cuenta de Instagram. “Por favor no nos olvidemos. Ante todos somos artistas, no importan las características que podamos tener. Basta de prejuicios, de utilizar la palabra lástima donde no corresponde. Te puede gustar o no, pero ante todo somos y vamos a ser siempre artistas. Los quiero mucho, infinitas gracias”, escribió.