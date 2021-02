Talleres arrancó de la mejor forma su paso en la Copa de la Liga. Por la primera fecha venció a Patronato de Paraná por 1-0 con gol de Carlos Auzqui. Pero a pesar de la victoria el que no quedó conforme fue el entrenador Alexander Medina.

El “Cacique” habló una vez terminado el encuentro y remarcó: “Ganar siempre es positivo y más en el arranque de un torneo. Me voy con sensaciones encontradas porque no me gustó el equipo. Habíamos tenido buena circulación de balón y nos quedamos. Falto fluidez, nos quedamos sobre todo en el segundo tiempo”.

Aún así el DT consideró que su equipo se quedó de manera justa con los tres puntos. “En líneas generales merecimos ganar el partido porque tuvimos mas situaciones. En situaciones y posesión tuvimos más que el rival. Me hubiese gustado otro partido más allá de que ganamos y ganamos bien. Hay que seguir trabajando”.

Por último brindó una explicación del bajón del equipo en el segundo tiempo: “Creo que no hay que quitarle mérito al rival. Siempre que jugamos un partido hay méritos, virtudes y defectos. Me pongo más en el análisis de mi equipo y de mis jugadores, le pongo mucho foco a eso. Podríamos haber hecho un mejor partido. En el análisis me voy que fuimos mas que el rival. Tenemos que seguir creciendo como equipo si queremos aspirar a ganar este campeonato”.