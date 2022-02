Triunfazo de los Nuggets 110-109 ante los Raptors, el equipo del momento, en otra jornada de la NBA. Y nuevamente con un interesante aporte de Facundo Campazzo, ya que el cordobés encestó seis puntos, con tres asistencias, tres rebotes y tres robos, en 23 minutos en cancha.

Campazzo tuvo un primer ingreso positivo desde la defensa, pero no activo en ataque, con un solo tiro al cesto, aunque mucha movilidad atrás. Su mejor ingreso fue el segundo, entre el final del tercer cuarto y el comienzo del último, en el que clavó dos bombazos, recuperó algún balón, hizo jugar al equipo y disimuló la ausencia de Jokic, sentado en el banco.

Una vez más el serbio Jokic fue el destacado de los Nuggets con 28 anotaciones, 15 rebotes y 6 asistencias en Toronto.

Siempre listo

“La NBA se trata de estar siempre disponible. Sabía que tarde o temprano iba a gozar de esta oportunidad”, expresó Facundo Campazzo en conferencia de prensa en el TD Garden de Boston, una vez concluido el partido con derrota ante los Celtics, en la fecha anterior.

La noche del viernes el base cordobés volvió a gozar de rodaje en la victoria de los Denver Nuggets en Boston 108 a 102. Recuperó la confianza del entrenador Michael Malone y estuvo en cancha durante 29 minutos en la franquicia del estado de Colorado, dejando atrás los rumores de que podía ser traspasado a otro equipo.

“Monte (Morris) estaba afuera por lesión. Por si el entrenador me necesitaba, yo estaba listo y debía entregar esa energía en el comienzo. La idea es colaborar desde el lugar que me toque. Si me toque aplaudir y alentar en el banco a mis compañeros, lo haré. Si me toca entrar trataré de que sea de la mejor forma posible”, manifestó Campazzo.

“Sé que fueron semanas locas, pero intenté mantener la calma. Busqué poner mi energía en lo que estaba al alcance de mis manos, en lo que podía controlar. Uno quiere jugar siempre, pero es la NBA la que te entrega sus oportunidades”, asumió el cordobés.