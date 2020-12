Un Talleres que va cambiando nombres en el arco, el sábado hizo debutar al juvenil Joaquín Blázquez, de 19 años, quien ingresó a los 15 del primer tiempo frente al Atlético Tucumán por el lesionado Marcos Díaz. Y podría jugar desde el primer minuto en la primera fecha, el lunes 28 ante Gimnasia en La Plata.

Oriundo de Luque (Córdoba), Blázquez se incorporó a Talleres en 2013. En 2018 finalizó sus estudios secundarios, como abanderado en el Colegio Deodoro Roca. Integró el plantel bicampeón de la Reserva 2017/2018 y recibió numerosas citaciones para Selecciones Juveniles de Argentina Sub 20 y Sub 23. Fue parte de la plantilla en el Mundial de Polonia Sub 20 2019, y campeón del Torneo Pre Olímpico de Colombia 2020.

En 2017 viajó a Inglaterra junto a integrantes del Departamento Deportivo de Talleres, y para ser parte una experiencia inolvidable entrenando durante una semana en el Liverpool Football Club de la Premier League.

Regresó a Talleres a comienzos de este año, luego de jugar a préstamo durante 2019 en el Valencia de España. De no recuperarse Díaz de la lesión muscular que lo obligó a salir, tiene chances de seguir en el arco Albiazul porque Mauricio Caranta llegaría exigido, tras la dolencia lumbar.