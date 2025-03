Belgrano y Talleres no se sacaron ventaja: así lo vieron el “Ruso” Zielinski y el “Cacique” Medina

Pasó otro Belgrano-Talleres, primer duelo entre Ricardo Zielinski y Alexander Medina en el clásico cordobés, y una vez más terminó en empate. Rick Morais para la T y Franco Jara, de penal, para el Pirata, por la fecha once de la Copa de la Liga en el Gigante de Alberdi.

“El primer tiempo me pareció que no hicimos un buen partido. Con los cambios mejoramos. Tuvimos dos o tres que no pudimos concretar. En el segundo tiempo demostrarmos ser muy superiores, a diferencia de lo que fue Talleres en el primer tiempo”, observó el Ruso Zielinski.

“En el balance me pareció que Belgrano ha sido mejor. Hay que seguir en este camino y que los chicos mejoren. Estamos empatando muchísimo y nos cuesta acercarnos al lugar para pelear una participación en el octagonal”, añadió el DT.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

“La pelea de nosotros es ser constantes los 90 minutos. Competitivos creo que lo somos. Cometemos errores que pagamos caro. Vamos mejorando, algunos jugadores van mejorando en distintos aspectos. El desafío es jugar 90 minutos de la misma forma, sin contrastes”, remarcó.

La jugada del penal de Herrera a Fernández. (Javier Ferreyra / La Voz).

Y en cuanto a la polémica de la tarde, por el penal de Guido Herrera a “Uvita” Fernández y que debió ser expulsión, planteó: “No opino del arbitraje. Me pareció que hubo polémicas, ustedes podrán repasarlas. Nosotros le manifestamos al árbitro... A mi criterio era amarilla (para Herrera). No me quiero meter en el tema reglamentario”.

LA OPINIÓN DEL TÉCNICO DE TALLERES

“Hicimos un gran primer tiempo y en líneas generales pudimos haber aumentado la diferencia. Me voy con el sabor de que nosotros fuimos algo mejor que Belgrano en el partido. El arbitraje no inició en el resultado”. La respuesta de Alexander Medina sobre el 1 a 1 en Alberdi.

“Tenemos bronca. Era un partido que se nos presentaba favorable en el desarrollo y el resultado. Por lo que habíamos hecho, podría haber sido más amplio. El equipo vino a plantarse fuerte, después los partidos van cambiando. A través de los cambios no nos pudimos acomodar, más al final”, analizó el “Cacique”, quien se jugaba una carta brava en el clásico.

Belgrano y Talleres jugaron el clásico en Alberdi con todos los condimentos. Foto Javier Ferreyra

“Ahora nos toca jugar cada tres días, dar vuelta la página y pensar en São Paulo. Queremos hacer un gran partido y arrancar la Copa con mucha ilusión”, apuntó sobre el debut en la Libertadores, este miércoles en el Kempes ante los paulistas.

Y habló de “castigo” por la seguidilla de partidos. “Primero hay que ver las recuperaciones de los futbolistas, ver qué jugadores terminaron peor que otros, evaluar lunes y martes. Nos complica haber jugado hoy y luego el miércoles. Los demás en copas jugaron antes. A nosotros nos pusieron un domingo. Jugar doble competencia tiene que ser un mérito, no un castigo”.

LA POLÉMICA POR LA CAMISETA DE TALLERES

Fútbol. Clásico. Belgrano y Talleres empartaron en un gol por bando en Alberdi (Ramiro Pereyra /La Voz)

El “Cacique” Medina tampoco ocultó su enojo por haber tenido que jugar con la camiseta suplente. “Nos molestó internamente jugar con la camiseta blanca. No pudimos utilizar la camiseta azul y blanca en el partido más importante. Tendríamos que haber jugado con la camiseta oficial. A nosotros no nos gustó esta decisión. Nadie nos dio explicaciones”