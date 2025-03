Zielinski, DT de Belgrano sobre el partido con Talleres: “Estos clásicos hacen que el jugador dé un plus”

En la práctica abierta para la prensa previa al clásico cordobés, Ricardo Zielinski habló. El técnico de Belgrano analizó el partido ante Talleres del domingo, a las 15, en el Gigante de Alberdi por la fecha 11 de la Copa de la Liga.

El entrenador del Pirata, fiel a su estilo, no hizo declaraciones rimbombantes. Pero apeló al sentido común cuando se le preguntó sobre la motivación de jugar ante el eterno rival.

La palabra del Ruso Zielinski, DT de Belgrano en la previa al clásico ante Talleres

Luego de la práctica matutina del plantel de Belgrano bajo la llovizna persisten del 25 de marzo, quien encaró los micrófonos y las cámaras fue el entrenador pirata. El Ruso se refirió a cómo se vive la semana previa al partido ante la T.

Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú (Ramiro Pereyra/ La Voz)

“Siempre es especial. Lo importante es lo que signifique para el jugador, que sea un incentivo como para que el jugador dé un plus. El 120 por ciento tenés que dar en estos partidos para ser importante”, expresó

“Creo que en estos partidos no hay ningún jugador que no vea a la gente y que no se emocione o que no genere ese ímpetu en cada uno para dar lo mejor”, afirmó.

Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú (Ramiro Pereyra/ La Voz)

Cómo llega Belgrano al clásico contra Talleres en Alberdi, según Zielinski

Sobre cómo llega al clásico ante Talleres, el entrenador opinó: “Esta semana de trabajo ha sido buena y estamos mejor que el partido de Barracas. Evidentemente las mejorías medianamente tienen que ser más rápidas”.

Entrenamiento de Belgrano en Villa Esquiú (Ramiro Pereyra/ La Voz)

“Esperemos que los jugadores en este partido corrijan algunas cosas que tuvimos con Barracas Central o con Newell’s que tuvimos varias desatenciones”, agregó.

Sobre las charlas previas sobre lo que significa jugar un clásico, Zielinski declaró: “Yo no concibo otra idea de que el jugador interprete en el club importante que está, en lo competitivos que tenemos que ser y en el esfuerzo que tenemos que realizar partido tras partido”.

Y cerró: “Lo que digo es que por ahí en los clásicos hay algunas cosas que por ahí nacen solas, porque la gente te lo transmite, pero en general todos los detalles hoy en el fútbol argentino están medianamente evaluados, así que esperemos hacer un muy buen partido, ser competitivo y ser mejor que el rival, que eso es de lo que se trata”.