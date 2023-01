Belgrano suma a un volante colombiano: los refuerzos que le faltan

Todo el tiempo que tuvo Belgrano para armar su plantel no fue suficiente, porque esta semana, y gracias a la extensión del cierre del libro de pases que se estiró hasta este jueves, llegarán entre dos y tres refuerzos más para la Liga Profesional, que este domingo comienza ante Racing Club.

El colombiano Andrés Felipe Colorado Sánchez, surgido en el Cortulua de ese país y que viene de una temporada en el San Pablo, llegará este lunes a Córdoba para incorporarse al plantel. Belgrano le compra parte de la ficha.

Andrés Felipe Colorado Sánchez, es un volante colombiano de pasado en Sao Paulo que se sumaría a Belgrano (Prensa Sao Paulo) Foto: La Voz

Además, el club iría por dos extremos más, o un extremo y un delantero. Los jugadores ofrecidos, caso Mauro Zárate y Gonzalo Castellani, no interesaron en Alberdi. Y las conversaciones con Renzo Saravia, que todavía no tiene equipo tras su salida del Botafogo, quedó sólo en eso. Y apareció en el radar al zaguero uruguayo Matías De los Santos, ex Vélez.

EL EFECTO CLÁSICO CON TALLERES

Belgrano parecía tener todo resuelto, con los cuatro refuerzos que había concretado: Erik Godoy, Lucas Diarte, Franco Jara y Matías García. Y renovaciones de peso, como el goleador Pablo Vegetti, el jugador franquicia en la Primera Nacional.

Fotografías del amistoso que jugaron Talleres y Belgrano el 21 de enero de 2023 en el marco de la pretemporada. (Facundo Luque y Pedro Castillo)

La abultada derrota ante Talleres, con un equipo que lució lento y sin resolución en las áreas, y la sensación de que muchos están descubriendo lo que es Primera División, fueron una bofetada por la que Belgrano cambió los planes.