Belgrano salió ganando casi desde el vestuario en Brasil, pero se lo dieron vuelta

Belgrano arrancó a pleno los octavos de final de la Copa Sudamericana y a los 26 segundos se puso en ventaja ante el Atlético Paranaense en Curitiba por el gol de Franco Jara. El dueño de casa recién reaccionó al final del primer tiempo, por Erick para el 1 a 1 a los 41, y ya en la segunda parte desniveló por Christian a los 62 minutos. Lo empató el peruano Bryan Reyna, pero se anuló el tanto a instancias del VAR. La revancha será dentro de siete días en el Kempes.

El comienzo de Belgrano fue letal. Antes del minuto, centro perfecto de Juan Vélazquez para la cabeza de Jara, que no perdonó. Jugada parecida a la de uno de los goles ante el Inter de Porto Alegre en fase grupos, aquella vez por Pablo Chavarría, por envío del juvenil carrilero.

El dueño de casa tardó en asimilar el golpe, pero Begrano no pudo irse con la ventaja tranquilizadora al entretiempo, porque a los 41 Erick puso el 1 a 1 cuando ya había hecho méritos para conseguir la igualdad.

QUÉ LE PASÓ A BELGRANO EN EL SEGUNDO TIEMPO

A partir del empate, Paranaense mantuvo la presión y en la segunda parte se puso arriba, por Christian, otra vez de cabeza y entre medio de los centrales de Belgrano. A esa altura el equipo de Juan Cruz Real ya había cedido pelota y terreno.

Bryan Reyna marcó el tanto del 2-2 de Belgrano en Brasil, pero el árbitro a instancias del VAR lo anuló. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

En desventaja, DT Celeste mandó a la cancha a Reyna y el extremo peruano facturó, tras una jugada que se ensució en la boca del área brasileña. Y definió con categoría. Pero el árbitro Vargas (Bolivia), chequeó en el VAR e invalidaron el tanto por una falta de Pablo Chavarría.

Al final el equipo cordobés no pudo torcer la hisotria, y está obligado a revertir la serie en Córdoba si quiere seguir en carrera. La revancha será el próximo jueves, en el mismo horario, en el Kempes. Y el ganador se medirá en cuartos con el que lo haga en la llave entre Racing y Huachipato (la Academia ganó 2 a 0 en Chile).

Cómo llega Belgrano al duelo ante el Atlético Paranaense

En Copa Sudamericana, el equipo de barrio Alberdi ganó su grupo dejando como segundo al Inter de Porto Alegre. Por eso, ante los brasileños, el partido de ida lo juega de visitante y, el de vuelta, será en Córdoba aunque se jugará en el Kempes y no en el Gigante como pretendía el club.

Belgrano recibió a Unión en el Gigante de Alberdi, por la fecha 10 de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

En el torneo local, el Pirata llega de dos empates consecutivos: sin goles ante Sarmiento en Junín y el agónico 1 a 1, de local ante Unión con la polémica del gol de Matías Suárez sobre la hora.

Belgrano empató 1-1 con Unión en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

Para este juego de visitante en Curitiba, el entrenador Juan Cruz Real recupera a Bryan Reyna. El peruano se perdió los últimos dos juegos por una lesión doméstica en las uñas del pie derecho. Es casi un hecho que será de la partida ante el Atlético Paranaense. No viajaron Agustín Baldi y Jeremías Lucco, ambos convocados para la reserva.

Cómo llega Atlético Paranaense para el cruce con Belgrano

El equipo brasileño llega de empatar en dos tantos contra el Inter, en Porto Alegre en el Brasileirao. Fue segundo en su grupo y, en 16avos superó a Cerro Porteño. Bruno Zapelli, ex jugador del Pirata, no será de la partida ya que fue expulsado en el último juego ante el Sportivo Ameliano de Paraguay. Sí estará en la revancha del próximo jueves.

El ex-Belgrano Bruno Zapelli asoma para ser titular en la visita del Paranaense ante Cerro Porteño en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana. (José Tramontin / athletico.com.br) Foto: José Tramontin/athletico.com.br

Los jugadores más relevantes de los dirigidos por el uruguayo Martín Varini son el ex Talleres y Estudiantes Leonardo Godoy; el ex Unión Lucas Esquivel, el veterano Fernandinho, ex Manchester City; Lucas Di Yorio y Agustín Canobbio.

Probables formaciones de Atlético Paranaense y Belgrano

Athletico Paranaense: Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho, Christian, João Cruz; Tomás Cuello, Agustín Canobbio y Gonzalo Mastriani. DT: Martín Varini

Belgrano: Ignacio Chicco; Matías Moreno, Alejandro Rébola y Nicolás Meriano; Juan Barinaga, Esteban Rolón, Facundo Quignon y Juan Vázquez; Francisco González Metilli; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Juan Cruz Real