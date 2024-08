“Era injusto si Belgrano perdía”, afirmó Juan Cruz Real; y dio su posición sobre el Mudo Vázquez

El gol postrero de Matías Suárez, cuando se cumplía el tiempo adicionado, le permtió rescatar un punto a Belgrano contra Unión de Santa Fe y con el 1 a 1, extender su invicto en el Julio César Villagra. “Hubiese sido injusto si lo perdíamos”, remarcó Juan Cruz Real.

Belgrano empató 1-1 con Unión en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz)

“El equipo manejó la pelota en el primer tiempo y también en el segundo. Por el oficio del rival era un partido difícil. Rescato el esfuerzo de los jugadores y el convencimiento hasta la última pelota”, indicó el DT de Belgrano.

“Es un punto súper merecido para lo que fue el partido. Hoy quizá en el último tercio no tuvimos la profundidad que queríamos. En el segundo tiempo no tuvimos las situaciones de gol. Se puso muy cuesta arriba el partido. Me parece que al final haber sumado es justo”, añadió.

En cuanto a la ausencia del peruano Bryan Reyna, explicó: “Sufrió un golpe que le levantó dos uñas del pie, le molestaba para poder calzarse”. La intención es que pueda estar el próximo jueves en Brasil, en la ida por octavos de final contra Athletico Paranaense, por Copa Sudamericana.

QUÉ DIJO EL DT DE BELGRANO SOBRE FRANCO VÁZQUEZ

Franco "el Mudo" Vázquez no será refuerzo de Belgrano.

“Tengo entendido que Vázquez tuvo un ofrecimiento del club en diciembre y dijo que no era el momento. En la actualidad se hizo una evaluación y creemos que hay otras prioridades. No hay más que eso”, puntualizó Juan Cruz Real.