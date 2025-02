Belgrano, por la infalible ley del ex, volvió al triunfo ante Defensa y Justicia

Con mucho ADN Belgrano, por el debut de Ricardo Zielinski en Alberdi, el retorno de Lucas Zelarayán y el regreso desde Brasil de Santiago Longo, el Celete se recuperó de la goleada en Santiago. Venció a Defensa y Justicia, por la séptima fecha de la Copa de la Liga, 2 a 0 por doblete de Nicolás “Uvita” Fernández, quien no falló en la ley del ex. El Halcón terminó con 10.

El Pirata podría haber estado antes arriba en el marcador, pero a los 12 minutos el árbitro Fernado Espinoza retrotrajo la decisión por un penal para el Celeste, a instancias del VAR. Lo habían bajado al peruano Reyna en el área, pero antes hubo empujón de Mariano Troilo.

A los 37, de un pelotazo de Juan Espínola y tras una pifia de un defensor de la visita, Uvita Fernández no perdonó y definió con clase ante Quique Bologna. No lo festejó por ser su ex club.

El panorama se complicó más para el Halcón de Varela por la expulsión de Miritello por un codazo a Troilo. El VAR llamó de nuevo a Espinoza y esta vez el árbitro no cambió su decisión y la visita jugaría todo el complmento con 10.

BELGRANO, CON MÁS VENTAJA

Ya con Lucas Zelarayán en cancha y con espacios, Belgrano pudo ampliar la diferencia a los 12 minutos de la segunda parte, y prácticamente liquidar el pleito.

Otra vez por Nicolás Fernández. Llegó hasta el fondo el “Chino por izquierda, centro atrás, Passerini se enredó con la pelota y “Uvita” desató el nudo para el 2-0. Tampoco lo gritó.

Belgrano recibió a Defensa y Justicia por la Liga Profesional. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Lo ganó Belgrano, haciendo fácil lo que no lo era tanto. Con la simpleza del Ruso Zielinski, los regresos de Longo y Zelarayán, y la ley del ex que no falla. Este viernes, a San Juan ante San Martín.

CÓMO LLEGA BELGRANO

El Ruso metió mano en la formación que perdió por goleada 4-0 frente a Central Córdoba en la fecha pasada, en lo que fue un amargo debut para el entrenador que reemplazó a Walter Erviti, para su segundo ciclo al frente del Celeste.

La goleada golpeó y hay cambios en todas la líneas. El paraguayo Juan Espínola fue ratificado en el arco, más allá de las versiones de que entraba Manuel Vicentini, de regreso tras su préstamo en Colón.

Jerónimo Heredia va al lateral derecho por Gabriel Compagnucci, expulsado. Y en el otro costado reaparece el zaguero Nicolás Meriano, por Tobías Ostchega. También juega Fausto Grillo en la zaga, por Agustín Dáttola.

Con Lucas Zelarayán y Santiago Longo, pero sin Franco Jara. El plantel de Belgrano para este domingo.

En el medio campo vuelve Santiago Longo, tras rescindir contrato con Sao Paulo, y con su “compadre” Ulises Sánchez. Mientras que Lucas Zelarayán, afuera tres fechas por una distensión muscular esperará entre los relevos y va de entrada el peruano Bryan Reyna, por Francisco González Metilli.

Lucas Zelarayán en el partido de Belgrano ante Racing, en Avellaneda. (Prensa Belgrano)

Santiago Longo regresa al Pirata tras cinco meses y medio en Brasil (Prensa Belgrano).

En la ofensiva no estará el goleador Franco Jara por lesión, y en su lugar entra Lucas Passerini, para hacer dupla con el “Uvita” Nicolás Fernández, quien enfrentará a su ex club.

ASÍ LLEGA DEFENSA Y JUSTICIA, ANTE BELGRANO

Entre semana Defensa y Justicia se presentó por Copa Argentina y derrotó a Racing de Nueva Italia a pura practicidad por 3 a 1, para avanzar a los 16avos. El DT Pablo De Muner preservó a varios de los titulares para este domingo.

FORMACIONES DE BELGRANO Y DEFENSA Y JUSTICIA

Belgrano: Manuel Vicentini; Elías López, Aníbal Leguizamón, Mariano Troilo y Nicolás Meriano o Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Santiago Longo y Facundo Quignon; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Defensa y Justicia. Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Emanuel Aguilera y Damián Pérez; César Pérez y Kevin Gutierrez; Matías Miranda, David Barbona y Matías Ramírez; Lucas Miritello. DT: Pablo De Muner .