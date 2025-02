Belgrano y sus últimos refuerzos: el mensaje de Longo y por qué Dáttola juega con venda en la cabeza

Con el regreso de Santiago Longo y la incorporación del zaguero Agustín Dáttola, quien debutó en la cuarta fecha, Belgrano se retiró del mercado de pases. Y fueron presentados de manera formal por el presidente Luis Fabián Artime y el manager Ariel Rojas.

“Una alegría enorme de tener al ‘Talibán’ y a ‘Santi’ Longo, que vuelve a su casa. Orgulloso de lo que hemos armado, creo que va a haber una sana competencia en este comienzo. Hoy los resultados no son los que deseamos, pero estamos trabajando para revertirlo. Entre todos queremos reinstalar a Belgrano en los primeros puestos”, expresó el Luifa.

Belgrano presentó sus dos últimas incorporaciones. De izquierda a derecha, Ariel Rojas (director deportivo), Santiago Longo, Agustín Dattola y Luis Fabián Artime (presidente).

Longo, quien volvió por el cupo a raíz de la lesión de Juan Velázquez, reflejó su felicidad por la segunda parte que inicia en el club de Alberdi tras el préstamo en Sao Paulo. “Vengo a aportarle mi experiencia acá en el club, lo que pude crecer en Brasil. No me tocó jugar lo que yo quisiera, pero estar ahí me hizo aprender un montón. El domingo estoy si el Ruso así lo desea”, aseguró el volante.

Es probable que esté entre los once ante Defensa y Justicia, el domingo en el Gigante. Volver a vestir la Celeste, como cuando era el capitán. “La salida no fue prolija, pero no lo tomo como una revancha, es una nueva etapa”, señaló Longo.

“Soy consiente de que no arrancamos de buena manera, pero quedan diez fechas. Es un torneo donde clasifican ocho, no estamos tan lejos. Hay que mejorar mucho y rápido, no hay tiempo. El domingo va a ser clave, tenemos que hacernos fuertes acá y sumar los tres puntos”, observó.

EL LARGO CAMINO DE REGRESO A BELGRANO

“Fueron días de incertidumbre, yo estaba convencido de volver. A pesar de que fueron muchos días, ya estoy acá, listo para aportar”, asumió Santiago Longo, por el préstamo interrumpido con el Sao Paulo. Era hasta fin de agosto, por 300 mil dólares, de los cuales Belgrano sólo cobró 50 mil.

“Iban pasando los días y siempre aparecía una traba nueva. Estoy muy ilusionado. Muchos compañeros me mandaron mensajes, la gente. Recibí mucho cariño, estoy agradecido. Fue un empujón para tomar la decisión. A lo mejor fue pronto, pero lo tomo como un desafío”, remarcó.

Belgrano presentó sus dos últimas incorporaciones. De izquierda a derecha, Ariel Rojas (director deportivo), Santiago Longo, Agustín Dattola y Luis Fabián Artime (presidente).

“Me vine sin saber si estaba todo arreglado. Me tomé un avión, estuve encerrado. No había vuelta atrás, iba a hacer todo lo posible para que se dé esto. La primera charla que tuve fue en diciembre con ‘el Luifa’, no pensaba en volver, quería ver cómo era mi año. A medida que pasaron los días, creció el interés, Erviti también me habló, el Chino. Hablé con el manager de Sao Paulo y después de eso tomé la decisión. Creía que era el momento, tenía otras opciones. Necesitaba volver a jugar y a sentirme bien. Acá me siento como en casa. Quería estar y vestir esta camiseta”, recapituló.

Belgrano presentó sus dos últimas incorporaciones. De izquierda a derecha, Ariel Rojas (director deportivo), Santiago Longo, Agustín Dattola y Luis Fabián Artime (presidente).

EL “TALIBÁN” REFUERZO DE BELGRANO

“Me sentí bien, muy cómodo. Me recibieron de una manera muy buena. Lo mismo el CT de Walter (Erviti), más allá de momento complicado. Había muchas expectativas, no todos los momentos son buenos, hay que hacer que pase lo más rápido posible. Ahora cambiamos, es bueno tener gente identificada con el club. Estamos con ganas de sacar esto adelante”. La palabra del zaguero Agustín Dáttola, quien debutó contra Banfield y ya disputó tres encuntros en Belgrano.

Belgrano presentó sus dos últimas incorporaciones. De izquierda a derecha, Ariel Rojas (director deportivo), Santiago Longo, Agustín Dattola y Luis Fabián Artime (presidente).

El “Talibán”, como lo presentó el Luifa Artime. Un defensor de los que se tira a trabar con la cabeza. “La cultura del club va de la mano con mi juego. Me caracterizo por ser un central agresivo. No vendo humo, es mi forma, juego así desde siempre”, subrayó el ex San Martín de Tucumán y Almirante Brown, quien ya antes estuvo cerca de venir como refuerzo.

Sobre el vendaje en la cabeza que utilizó, y lo hizo distintivo en sus primeros partidos con la Celeste, explicó. “En mi primer entrenamiento choqué con un compañero y tuvo cuatro puntos de sutura. Usé la venda por precaución, y me fue bien”.