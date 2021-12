Todo parece indicar que este jueves Emanuel “Bebelo” Reynoso será liberado en el marco de la causa que se inició en su contra y por la que estaba acusado de “amenazas calificadas por el uso de arma, lesiones leves y robo calamitoso” conta un adolescente en una fiesta en Barrio Chino, de la capital de Córdoba.

Ricardo Moreno, uno de los abogados defensores del exjugador de Talleres y Boca y actualmente en Minnesota United, aseguró que aportaron pruebas suficientes como para demostrar que Bebelo no estuvo en la fiesta además de que deberá abonar una millonaria fianza.

Según informaron se trata de una fianza de un millón de pesos. A su vez, se le permitirá trasladarse a una vivienda en Carlos Paz.

“En estos momentos estamos con una gran expectativa producto de una charla que tuvimos con la fiscal y en estos momentos estaba trabajando para ver si inminentemente resuelve la libertad de Bebelo bajo fianza de una cuantía más importante como así también algunas pautas compromisorias tal cual lo ha planteado esta defensa. hemos planteado jurisprudencia y pautas compromisorias en circunstancias que permiten la excarcelación de esta persona sometida a un proceso”, explicó Moreno a El Show del Lagarto.

“Fue muy claro, muy preciso, muy contundente. Hemos aportado pruebas al respecto que demuestran que Bebelo en ningún momento estuvo en el lugar en donde acaecen los hechos. No se lo advierte en ninguna fotografía, no se lo observa en ninguna imagen de varias filmaciones que hay a través de celulares. La prueba que hemos aportado es mas que contundente en cuanto a testimonios y filmaciones que Bebelo no se encuentra en ningún lado”, enfatizó.

Consultado si Reynoso continuará procesado, Moreno indicó: “Por el momento va a seguir sometido a proceso y en un tiempo próximo, esta defensa va a solicitar el inmediato sobreseimiento del mismo. Es fundamental el sobreseimiento y lo vamos a lograr porque no estuvo en el lugar del hecho, no tiene nada que ver con el mismo y la acusación que pesa sobre el mismo se está corroborando. Es totalmente falaz respecto a como está narrando los hechos la víctima y algunos testigo que ha impuesto la defensa”.

“La fiscal se circunscribió a una denuncia y a unos testimonios que dieron inicio a una causa y actuó en consecuencia para garantizar el proceso en un estado de coerción que le generó a Bebelo estar privado de la libertad hasta hoy. En virtud de la prueba que ha a portado mi socio como quien habla, estamos demostrando que Bebelo no está en ningún lado y por lo tanto si no está en ningún lado con respecto a los hechos que se le atribuyen, no es autor del hecho y tiene que ser prontamente sobreseído”.