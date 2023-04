“¡Ay no, debe haber sido mi hijo!”: pidió un desayuno en Córdoba y le llegó con una desopilante sorpresa

Una mujer pensó un hermoso regalo para un familiar: pidió un desayuno completo, con de todo, en Córdoba. Pero cuando la entrega llegó, había una desopilante sorpresa en el interior, le avisó a la emprendedora y ella le pidió perdón de todas las formas posibles.

Quiso regalar un desayuno en Córdoba y le llegó con una desopilante sorpresa

“¡Ay no, debe haber sido mi hijo!”, manifestó la dueña del emprendimiento que se dedica a la entrega de alimentos en la ciudad. Es que, había un “calzón” arriba de las bolsas de comida y la taza. La cuenta @onlyincordoba compartió el video en su cuenta de Instagram.

Inmediatamente, la madre pensó las opciones sobre cómo la ropa interior llegó al desayuno. “No creo que me haya hecho esa broma, por ahí me confundí yo pero no puede ser porque soy muy cuidadosa con esas cosas”, concluyó avergonzada.