Así se ubicarán los hinchas de Instituto en el Kempes, el domingo ante Newell’s

Este domingo Instituto se muda al Kempes para recibir a Newell’s, por la quinta fecha de la Liga Profesional, a las 21.30. Con ingreso permitido sólo para socios del club Albirrojo con la cuota de febrero pagada, más el pago del adicional por la ubicación, por partido o por el abono de las 14 fechas.

No habrá público visitante porque no hubo acuerdo con los dirigentes rosarinos. Y tampoco se vendieron entradas para no socios, por la decisión de la dirigencia de Instituto. “No me olvido de la gente que no se fue de vacaciones para asociarse y los que hicieron colas de 12 horas por el carnet. Por respeto a ellos, sólo ingresarán socios”, subrayó Juan Manuel Cavagliatto, presidente Albirrojo.

Las restricciones del Cosedepro para el Instituto-Newell's del domingo. Foto: Twitter @InstitutoAC

Los socios menores entre 0 y 11 años, ya sean de la categoría menor o que sean adherentes de un grupo familiar, ingresan solamente con su cuota al día sin necesidad de abonar ubicaciones a cualquier ubicación del estadio excepto plateas y palcos vip. Deberán presentar en el acceso a la cancha carnet físico o digital en captura de pantalla. Las puertas del estadio Kempes se abrirán a las 19.30.

LAS UBICACIONES EN EL KEMPES

Socios que tienen el abono a las Populares Jiménez y Mastrosimone en el Monumental de Alta Córdoba, se ubicarán en la Popular Norte del estadio mundialista.

Socios con abono a Platea Roja y Blanca, Platea Lateral Baja y Preferencial se van a ubicar en la Platea Gasparini.

Los socios/as que se ubican en los Palcos y Plateas VIP irán a la Platea Ardiles.

RESTRICCIONES DEL COSEDEPRO

Por decisión del Cosedepro se dispuso que para el domingo el público de Instituto podrá ingresar con banderas, tirantes e Instrumentos musicales, no así telones y paraguas, que no están permitidos.

Está prohibido el uso de pirotecnia dentro del estadio, y que su uso es causal de aplicación de sanciones de parte de los organismos de seguridad en caso de ser identificados a los causante y a la institución pudiendo llegar a la clausura del estadio.

Portón 2 Popular Willington : Acceso de Socios que tienen acceso a Popular (Norte y Sur del Estadio De Instituto)

Portón 4 Platea Gasparini: Acceso de Socios que tienen acceso a (Preferencial, Platea Baja, Plateas Laterales y Roja y Blanca del Estadio De Instituto)

Portón Acceso Vehicular Sur : Acceso de quienes tienen acceso a (Palcos y Plateas Vip en el Estadio de Instituto) y luego por hall Central.

Personas Con Carnet de Discapacidad acceso a Ardiles ingresando por portón N°2.

HORARIOS DE ATENCIÓN A SOCIOS