Instituto ante Newell’s, con un Gabriel Heinze que carga con la “maldición” de la Copa Argentina

Instituto, que viene de perder el invito en Liga Profesional, se las verá este domingo a las 21.30 en el Kempes con un Newell’s que sufrió una impensada derrota en Copa Argentina frente al humilde Claypole de la Primera C Metropolitana.

Tras la derrota, el impulsivo Heinze disparó: “Me molestaron y me pone mal los silbidos de la gente. Pero esto puede pasar, en este deporte la memoria es frágil. No se quiso guardar a ningún jugador. Considero que lo que pusimos es lo mejor que teníamos”.

Y aseguró: “Seguiremos de la misma manera. Cuando uno toma decisiones pueden pasar estas cosas porque es parte de la vida y no me voy a apartar de ese camino. Voy a darle fuerzas a mis jugadores. Tengo mi forma de pensar y de sentir el juego. Voy a hacer lo que me capacité. Las derrotas magnifican todo. Perder así es parte de esta profesión que ellos eligieron y les va a pasar en otro momento. Les dije que aprendan y que les duela la derrota”.

Como si fuera una maldición, es la quinta vez que un equipo dirigido por Heinze queda eliminado de la Copa Argentina en 32vos de final. La primera vez fue cuando dirigía a Argentinos Juniors en 2016 (derrota por penales 4 a 3 ante Laferrere después de igualar 1 a 1). Un año más tarde, también con el conjunto de la Paternal, cayó 1 a 0 ante Instituto.

En 2018, al mando en Vélez, también quedó eliminado en el debut al perder por penales frente a Central Córdoba. La caída más resonante de todas se dio en 2019, cuando el Fortín sufrió la derrota más humillante de su historia: el modesto Real Pilar lo venció por 1 a 0. El DT no ganó nunca por este torneo.

ASÍ VIENE LA LEPRA PARA VISITAR A INSTITUTO

Gabriel Heinze deberá hacer un cambio obligado por el zaguero colombiano Willer Ditta, quien fue expulsado en la victoria 2-0 sobre Banfield. Los jugadores que no participaron del partido por Copa Argentina parecen número puesto: el arquero ex Instituto, Lucas Hoyos, el zaguero Gustavo Velázquez, el lateral izquierdo Bruno Pittón, el volante Iván Gómez y el delantero Ramiro Sordo.

Newell’s formaría entonces con Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Facundo Mansilla y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Jonathan Menéndez, Jorge Recalde y Ramiro Sordo.