Asesinaron a su novio a balazos para robarle la moto en Córdoba: “Es muy injusto”

La ciudad de Córdoba está consternada por el asalto fatal que terminó con la vida de Sebastián Villarreal en barrio Yofre Norte. En las últimas horas, su novia rompió el silencio, confesó que la familia está devastada y aseveró: “Es muy injusto”.

“Estamos muy mal, es muy triste”, dijo en primera instancia Emilia, la novia desde hace dos años de Sebastián.En diálogo con El Doce, aseveró que se enteró de la triste noticia por la hermana de su pareja.

Emilia y Sebastián eran pareja desde 2022. Foto: Gentileza El D

“Me avisó que le habían disparado y tenía la ilusión de que no fuera cierto y después me fui enterando de que le pegaron cuatro tiros”, lamentó entre lágrimas la pareja del hombre de 46 años que perdió la vida el jueves por la mañana.

Marcha de familiares y vecinos de Sebastián Villarreal el joven que fue asesinado por motochorros en barrio Yofre Norte

“TENGO DOS HIJOS, NO ME MATEN”: EL PEDIDO DE LA VÍCTIMA

Sebastián había pedido que no lo mataran porque tenía dos hijos, pero los malvivientes hicieron oídos sordos y le dieron cuatro disparos en el pecho para robarle su motocicleta Honda XR 190. Lo dejaron tirado en el asfalto.

Emilia y Sebastián eran pareja desde 2022. Foto: Gentileza El D

“Estamos devastados, nadie puede creer esto. No saben cómo era como persona”, ponderó la mujer. En este marco, contó que Villarreal “trabajaba muchas horas, era jefe en la empresa, Dise donde estaba desde hacía 20 años”.

A poco más de 24 horas del crimen, la mujer confesó que ella y la familia Villarreal no termina de asimilar la realidad. “No caemos: de a ratos sí y de a ratos no”, indicó la mujer que confesó: “No tengo fuerzas, nunca pensé que nos iba a pasar tan cerca”.