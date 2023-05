Aniversario del estadio Kempes: desde Madonna hasta Paul McCartney, las figuras que visitaron el coloso

Este martes 16 de mayo, se cumplen 45 años de la inauguración del Estadio Mario Alberto Kempes. Un emblemático espacio cordobés que albergó grandes eventos deportivos y culturales de nivel nacional e internacional.

El Chateau, como se conocía anteriormente al estadio Córdoba, no solamente hizo historia deportiva sino que también varios artistas internacionales se presentaron allí y dejaron huellas. Estos grandes eventos lo posicionaron como uno de los principales estadios de Sudamérica.

Por el coloso, pasaron artistas como Shakira, Paul McCartney, Maná, Justin Bieber, Romeo Santos, Arjona, Iron Maiden, Madonna, entre muchos más. Además, en los últimos tiempos, también se llevaron a cabo festivales y lo más reciente, fue el gran show de la Mona Jiménez.

EL DÍA QUE MADONNA VINO AL ESTADIO KEMPES

La artista llegó a la ciudad de Córdoba el 22 de diciembre de 2012, para cumplir el sueño de grandes fanáticos del pop. A mediados de ese año, se confirmaba que su reina llegaría al estadio mundialista en el marco de su gira “MDNA Tour”.

El show de Madonna, contó con una puesta en escena como pocas veces se vio en Córdoba y se desarrolló frente a unas 50 mil personas. Pese a que esa noche hubo un desperfecto técnico, la artista de semejante magnitud agradeció la paciencia del público y siguió con un show que lo hizo inolvidable.

El show de Madonna en Córdoba.

Fanáticos en el show de Madonna.

JUSTIN BIEBER TAMBIÉN VISITÓ EL ESTADIO KEMPES

Justin Bieber se presentó en Córdoba el 8 de noviembre de 2013 y cantó ante 30 mil personas en el coloso Mario Kempes, en el marco del Festival Z. Aunque fue un show bajo la lluvia, sus fanáticos cantaron de punta a punta todas sus letras.

El artista hizo vibrar el estadio con canciones como “Beauty and the beat”, “One less lonely Girl”, “As long as you love me”, “Believe”, “Boyfriend” y el hit “Baby” marcó el cierre de ese inolvidable recital.

Justin Bieber, imparable en Córdoba

PAUL McCartney LLEGÓ A CÓRDOBA

El ex cantante de los Beatles, aterrizó en Córdoba el 15 de mayo de 2016, en el marco de su gira “One on one”. El cantante se presentó en estadio ante la presencia de unas 45 mil personas. Además, la noche quedó para la historia por el peculiar saludo que le hizo a sus fans: “¡Buenas noches Córdoba! ¡Hola culiados!”.

El artista brindó un concierto de casi tres horas y entonó gran parte de su repertorio con canciones como “Save Us”, “Can\’t Buy Me Love”, “Letting Go”, “Something”, “Let It Be”, “Hey Jude”, “Yesterday”, entre muchas más.

Paul en Córdoba.

Una de las sorpresas del público fue que Charly García también fue parte de este gran show, como espectador en primera fila.

SHAKIRA BRINDÓ SU SHOW EN EL ESTADIO KEMPES, ¿VOLVERÁ?

La cantante colombiana vino a Córdoba el 3 de marzo de 2011 y se presentó ante 20 mil personas en un show a pura energía y colores. La artista de gran nivel fue saludada por el público con mucha energía, afecto y lágrimas de por medio por tanta emoción.

El ritmo musical del evento se fue elevando con las interpretaciones de éxitos como “Si te vas”, “Inevitable”, “Loba”, “Loca” y “Waka Waka”, entre otros. La escenografía estuvo rodeada de muchos colores, luces, humo y efectos especiales que dejaron anonadados a los fans.

Shakira.

Según algunos rumores, Shakira estaría preparando una gira por Latinoamérica donde estaría prevista una visita por Argentina, y quién dice, por Córdoba también. Sin embargo, hasta el momento, no hay fechas confirmadas.

IRON MAIDEN TAMBIÉN PISÓ UN ESCENARIO EN EL KEMPES

El 12 de marzo de 2016, Iron Maiden se presentó en el estadio con un show memorable ante 20 mil personas. La puesta fue sorprendente, desde el sonido hasta las pantallas gigantes con motivos conceptuales para cada tema.

El comienzo fue con “If eternity should fail” y siguió con temas como “Speed of light”, “Children of the damned”, “Powerslave”, “Hallowed be thy name”, “The Trooper”, entre otras. Uno de los tantos shows en el Kempes, que seguirá quedando en la memoria de los cordobeses.