El amor por los clubes y el fútbol no tiene límites y dos cordobeses fueron protagonistas por su amor por Belgrano. El principal responsable fue Santiago que decidió llevar a su tío Enrique a la cancha, después de 10 años, y para ver al “Pirata” en su debut ante Atlético Rafaela, el lunes pasado.

El joven se hizo hincha de Belgrano gracias a que su tío un día de 2005 lo llevó por primera vez al Julio César Villagra. Desde ese momento se enamoró del conjunto de Alberdi.

Y fue justamente por esto que Santi decidió devolverle con un emotivo gesto, lo que su tío hizo por él. El joven decidió llevar a Enrique a la cancha después de 10 años para que vea al club de sus amores, justo en el Día de los Enamorados.

“Lleve a mí tío a la cancha después de casi unos 10 años y me responde así. La verdad qué locura que es Belgrano”, escribió Santiago en Twitter y la historia no tardó en viralizarse.

Es que las respuestas de Enrique hicieron emocionar a todos. “Gracias Santi, eh. ¡Qué regalo que me hiciste! Viví una noche tan feliz, papá. No me importa a la hora que llegué, pero ya está y lo viví al lado tuyo. Es más, te voy a contar un regalito que tuve aparte: me doy vuelta a la tribuna para gritar el gol y una mina me abrazó para gritar el gol. Nunca me pasó esto”, fue una de las respuestas de Enrique.

Y agregó emocionado: “Se me caen las lágrimas de contento que estoy. Siempre quise lo mejor para vos, por eso lo hago con todo el corazón más grande del mundo. Muchas gracias, Santi”.

Enrique confesó que durante años vivió en Alberdi e iba a alentar a Belgrano, pero luego se mudó y su hogar quedó muy lejos del club, por lo que dejó de ir a la cancha. “Ya sentía felicidad yo porque volver a caminar esas calles que hacía mucho tiempo que no caminaba. Era una cosa feliz vivir ahí”, relató el hombre.

Santiago y la historia viral con su tío, hincha de Belgrano

Este viernes, Santiago contó a El Doce lo que sintió con la historia de su tío. “Quería compartir con los hinchas de Belgrano el sentimiento de mi tío de volver a la cancha después de 10 años”, confesó el joven.

Y detalló: “Él fue el que me llevó por primera vez cuando Belgrano cumplió 100 años y de ahí quedé enamorado de ir a la cancha. Después nos hicimos socios. A mí se me caían las lagrimas, no sabia cómo responder”.

Por su parte, Enrique también contó cómo se sintió con el gesto de su sobrino. “Fue una alegría tremenda. Yo nací allá y volver a esas calles era una ilusión tan grande de volver a mi casa como quien dice. Había dejado de ir a la cancha porque me quedaba muy lejos y me cansaba mucho. Él me llama para hacerme socio y le dije que sí”, relató.

“Llevo el corazón celeste, es mucho porque lo viví de chico a esto, lo viví con mi padre, con todos. Me emocionaron muchas cosas, la gente. Tuve un regalo, justo el Día de los Enamorados, cuando festejé el gol me abrazó una mujer, algo que nunca me había pasado. Se me cayeron las lagrimas”, concluyó.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.