En la previa del Día de San Valentín, una incipiente historia de amor digna de ser contada comenzó en las últimas horas en Córdoba. Todo comenzó el lunes 7 de febrero, cuando se disputaba el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes.

Allí, en la popular Luis Fabián Artime, Selena Nicolle, una joven hincha del Pirata, se enamoró de un muchacho que estaba a tan solo unos escalones de su lugar. Si bien tuvieron un breve encuentro, la chica no logró conseguir grandes datos del simpatizante de la “B”. Todo lo que tenía era una filmación de la tribuna en la que aparecía el joven, de perfil.

A pesar de ello, Selena no se dio por vencida y emprendió una aventura casi imposible: encontrarlo solo con esa imagen. Para ello, acudió al mejor lugar que existe para lograr una empresa de tal magnitud, las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la joven publicó la foto del chico y escribió: “Para el pibe de remera rayada que no me dejó de mirar en todo el partido y cuando Belgrano hizo gol me busco para abrazarme, te voy a encontrar amor de mi vida”. Inmediatamente, el tuit tuvo una gran repercusión sumando miles Me Gusta y cientos de Retwitts.

La chica encontró al joven del que se enamoró gracias a Twitter. (Captura del tuit) Foto: Redacción Vía Córdoba

Con el paso de las horas, la comunidad de la red social del Pajarito hizo su trabajo, Selena encontró finalmente el perfil de Nahuel Saine, el hincha de Belgrano que le robó el corazón, y le habló. “Ya lo encontré, gracias por su colaboración después le cuento como sigue la historia de amor”, le informó @selenicolle1 a quienes se involucraron en la búsqueda y quedaron expectantes ante la continuidad de la historia.