El anuncio de la construcción de la Autovía de Ruta 5 generó grandes polémicas en la zona del Valle de Paravachasca. Mientras algunos apuntan al progreso, otros se niegan a su instalación debido a las consecuencias ambientales. En este sentido, este fin de semana, el Colectivo Paravachasca impidió la continuidad de los trabajos.

La manifestación se armó en el sector de La Serranita, donde se realizó uno de los ingresos de la futura autovía que va de Alta Gracia a Villas Ciudad de América. “Estamos frente al obrador por donde han pasado las máquinas desmontando. Estuvimos sentados manifestándonos, vino la Policía, las máquinas avanzaron muy cerca nuestro”, comentaron a Mi Valle.

Un grupo de ambientalistas impidieron que continúen los trabajos en la autovía 5. Foto: Mi Valle

Aseguran que la decisión del colectivo se tomó a raíz de un amparo que espera resolución en la Justicia. “Por el amparo, no se puede avanzar con la obra hasta que la Justicia no se expida. Por eso decimos que son obras ilegales. Nosotros no estamos cometiendo ninguna ilegalidad, los que están cometiendo el ilícito es la empresa”, añadieron los ambientalistas.

El acampe continuará hasta que los trabajos cesen. Sostienen que es un atropello y la destrucción total al medio ambiente. “La policía dio garantías de acompañar el resguardo de los vecinos y vecinas que estemos en el lugar. Este ha sido un logro colectivo”, publicaron en sus redes sociales.