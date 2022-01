Una denuncia por estafa recayó sobre un sanatorio de la ciudad de Alta Gracia, después de que un hombre aseguró que le cobraron por una operación que le cubría la obra social. La presunta víctima acusó que el médico también lo hostigó y amenazó si no le abonaba el dinero.

La acusación fue de parte de un vecino de la localidad de Las Jarillas, quien aseguró que llegó al nosocomio junto a su esposa que tenía apendicitis. A los minutos, el cuadro se agravó a una peritonitis y debió ser intervenida quirúrgicamente.

Según publica Resumen de la Región, el hombre aseguró que la obra social cubría la operación pero el médico denunciado le habría dicho que más allá de Apross, debía abonar unos 15 mil pesos por el costo de la aparatologia empleada. El hombre accedió pero luego desde la Obra Social le aclararon que no debia pagar monto alguno.

Además, el denunciante aseguró que el profesional lo amenazó con no darle el alta a su esposa hasta que no cancelara la deuda. Ahora, el hecho está en manos de la Justicia de la ciudad para determinar si se trató o no de un intento de estafa por parte del personal de salud.