Derecho para el gol, Alan Murialdo puso la diferencia en el triunfo de Racing de Nueva Italia sobre Gimnasia de Entre Ríos por 1 a 0, para ampliar la diferencia en la punta y por la séptima fecha de la Zona 2 del Federal A.

El delantero abrió el marcador a los 26 del primer tiempo, su cuarto tanto con la Albiceleste, pero el saldo negativo es que sufrió un esguince de tobillo. En las próximas horas le realizarán estudios para determinar si es de grado uno y la recuperación le demandará al menos 15 días. O si es más grave.

“La verdad no me duele mucho, para mi es algo leve. Igual le dije al doctor que me recupere lo antes posible. Uno no quiere salir nunca, y menos cuando estás de racha. Pero no importa quien haga los goles”, expresó el corpulento goleador, de 1,94 metros.

“No pude seguir porque se me inflamó muy rápido el tobillo, porque son cien kilos encima je. Quiero estar el lunes trabajando con mis compañeros. Porque los delanteros viven del gol y mi familia come con mis goles”, graficó.

Con margen de recuperación

A favor de Murialdo y de que se recupere con tiempo, Racing tiene fecha libre el próximo fin de semana y en la novena fecha va a San Francisco para enfrentar a Sportivo Belgrano, que este viernes derrotó 2 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú y con Raúl la Pepa Armando como DT ganó dos partidos seguidos desde su debut.