En la víspera del 22° aniversario de la muerte de Rodrigo Bueno, su hijo Ramiro aseguró que recibe señales de parte del cuartetero. El joven cantante del género urbano reveló que su padre se hizo presente durante una producción y que quedó en estado de shock.

“Yo no lo puedo creer. Me pasó hace unos días que grabé mi nuevo videoclip en Zona Sur y se me acercó un chico y me dijo que quería escuchar mi arte”, comenzó relatando el único heredero de El Potro. “Me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo ‘¿qué?’. No hay chance de que justo se dé la coincidencia. No puede ser, acá está mi viejo dije yo”, agregó en diálogo con Mitre Live.

En este sentido, Ramiro, que es hijo de Rodrigo y Patricia Pacheco, intentó mirarle el lado positivo a esos acontecimientos. “Estas señales que recibí me generan amor y alegría siempre, porque sino lo tengo que tomar para un lado de tirarme para abajo y preguntarme el por qué de ciertas cosas”, explicó.

En la previa de un nuevo 24 de junio, día en el que se conmemora el aniversario del trágico accidente vial que terminó con la vida de uno de los máximos exponentes de la historia del cuarteto, el joven artista volvió a hablar de su padre. “Él (Rodrigo) está presente en la gente y se me manifiesta de esa manera. A la gente trato de darle la misma alegría y hoy mi papá sigue presente en el pueblo argentino. Siempre voy a estar agradecido”, indicó.