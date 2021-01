La pandemia puso al sistema educativo en un nuevo escenario: clases virtuales, ausencia de calificaciones y con un regreso a las aulas aún incierto. A diferencia del resto de los estudiantes, para los alumnos de sexto año esa incertidumbre es aún mayor porque muchos se están preparando para el ingreso al mundo universitario o laboral.

Cuatro estudiantes que están transitando su ultimo año de cursado, dialogaron con Vía Córdoba y contaron sus experiencias.

"Este sexto año en cuarentena está siendo raro, no tenemos muchas clases virtuales. Siento que no estoy aprendiendo mucho. Hago la tarea por hacerla y nada más", contó Emma Celis, alumna del colegio La Salle.

La modalidad de clases online fueron un desafío que tuvieron que atravesar tanto docentes como alumnos. Sobre esto, Consuelo Pérez, alumna del Colegio 25 de Mayo, agrega: "El aula virtual nos constó un montón aprenderlo porque ni los profes ni nosotros sabíamos como usarlo. Hay veces que nos matan con los trabajos y la verdad es que no tenemos muchas clases virtuales".

Consuelo Pérez, participa de las clases virtuales desde su casa (Gentileza)

Sobre la cantidad de trabajos y tareas requeridos por algunos docentes, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, había expresado que habían escuchado la queja de algunos padres sobre este tema y que los cordobeses tenían que tener paciencia hasta que se pudiera "adaptar el sistema educativo" a las nuevas circunstancias.

"Vengo bien con la modalidad virtual pero ya estoy cansado. No nos da tanto aprendizaje, es para hacer algo. En la mayoría de la materias siento que no estoy aprendiendo nada. Todo se hace más dificil porque no tenemos tanto contacto con los profesores", sentenció, Francisco Martinez, estudiante en el Instituto Nuestra Señora del Valle.

El ministro Walter Grahovac aclaró que si hay clases presenciales, pondrán notas.

Una sensación similar es la que vive Agustín Morales, que también está por finalizar el colegio secundario en el Colegio Santo Tomás: "No se entendía muy bien la modalidad de la clases virtuales al principio".

Viaje y fiesta de egresados

Para los jóvenes del último año, las festividades de fin de año son todavía uno de los desconciertos más grandes. "No sabemos nada, como no tenemos fecha exacta de cuándo se va a terminar la pandemia, las empresas no pueden hacer nada. El viaje lo vamos a hacer pero no sabemos cuándo", contó Agustín.

En algunos colegios el viaje y la fiesta siguen en pie pero todavía las empresas no pueden precisar fechas ante las vigencias de las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio. "Los padres siguen pagando la cuota que estaba prevista para el viaje pero no hay nada seguro. Hay un montón de padres estresados por eso", agregó Emma.

En este mismo sentido, Consuelo comentó: "Con respecto la fiesta de egresados, no nos dijeron nada. Sabemos que maso menos que en agosto o septiembre volvemos a clases, pero por parte del colegio no nos dijeron nada. Solo sabemos por los noticieros".

Emma Celis, estudiando desde su computadora (Gentileza)

Regreso de las clases presenciales

En principio, en agosto –después del receso de invierno– está previsto que empiece el regreso paulatino de los alumnos. En un panorama más pesimista, con un virus que avance más de la cuenta, se retrasaría aún más la reapertura de las escuelas.

​​Un equipo del Ministerio de Educación nacional junto a las carteras provinciales, están trabajando en un protocolo para que esto se concrete, con la asesoría de los expertos en epidemiología.

En ese sentido, Grahovac, aclaró que la modificación del calendario escolar dependerá exclusivamente de cuánto se extienda el aislamiento obligatorio. Y que cualquier decisión que se haga en esa materia, va a ser tomada, en conjunto en el Consejo Federal de Educación. De igual manera, el ministro ya confirmó la unificación del ciclo lectivo 2020 y el 21en Córdoba.

Sexto año en cuarentena

Sobre transitar su ultimo año confinados en sus casas por la pandemia del Covid-19, los jóvenes cordobeses, coincidieron en que se perdieron de muchas experiencias, como viajes, despedidas, presentaciones, pasantías y fiestas típicas del fin de cursado de la escuela secundaria.

“Es lamentable porque es mi ultimo año y lo quería vivir de otra forma” sentenció Consuelo.