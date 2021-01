Los trabajadores de la salud llevan 295 de trabajo ininterrumpido en la primera línea de batalla contra la pandemia del covid-19. Sin descanso, topándose de frente con la muerte cada día y muchas veces en condiciones precarias de trabajo, los profesionales del área están dejando todo su esfuerzo y energías en salvar la vida de miles y miles de personas afectadas por la enfermedad. El agotamiento es lógico, y entendible para cualquiera; lo que resulta inexplicable es como del otro lado hay ciudadanos con cero empatía que lejos de apoyar a nuestros médicos y colaborar en la ardua tarea que significa enfrentar una pandemia asumen posturas irresponsables y egoístas cuando solo les toca la parte más sencilla que es cuidarse, no circular en casos que no sea necesario y evitar juntadas numerosas; mucho más en estos momentos donde la curva de contagios no para de crecer.

Este escenario es el que hizo rendirse a un médico de Colón que anunció su renuncia a la guardia a causa de la irresponsabilidad social frente a la pandemia. Se trata del doctor Marcelo Lemus quien trabaja en el Hospital de la localidad de San José. A través de un video que comenzó a circular por Whatsapp, el médico hace un crudo descargo y anuncia que deja la guardia. “Son las 3 de la tarde, desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid. Más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José”, comienza narrando Lemus.

Luego el profesional anuncia que acaba de renunciar a la guardia, “se lo acabo de comunicar al director”, informa y agrega que “Esto se está convirtiendo en un lío que se va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.

Las duras palabras generan tristeza y un sentimiento de culpa generalizado ante la falta de responsabilidad individual y compromiso social. Lemus reconoce las medidas de restricción impuestas por el gobierno pero señala que “La gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está pasando y la gente de Salud ya está cansada. Yo soy uno de tantos y no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio”.

“Han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas, personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento, más la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no sabe qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar”, sentencia el médico.

Al final del video, las palabras del médico hacen tomar dimensión de lo que está atravesando en carne propia todo el personal de salud: “Quizás como yo haya muchos, quizás otros tantos no quieran decirlo, yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”.