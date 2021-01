“Hola. Quiero aprovechar esta posibilidad de comunicación abierta que ofrecen las redes sociales para contarles que esta noche me confirmaron el diagnóstico positivo de Covid-19″, comienza diciendo Alfredo Francolini en sus redes sociales este lunes pasadas las 22 horas. “Este domingo tuve algunos síntomas que me alertaron. Preventivamente me aislé en mi domicilio, avisé a mi familia y comenté la situación con mis colaboradores más cercanos (que es lo que todos debemos hacer en estas circunstancias). El correspondiente hisopado confirmaría luego mis justificadas preocupaciones”, sigue el comunicado que publicó en su muro de Facebook.

En su mensaje expresa que debido a sus funciones indelegables día a día era consiente del riesgo de contagio y como consecuencia “esta situación no me toma por sorpresa”. Además comenta que sus síntomas son leves y que seguirá trabajando desde su casa siguiendo todas las indicaciones médicas del caso.

Además confirmó que ante la posibilidad de contagio por su parte habían definido una manera de trabajo alternativa continuando a cargo de la gestión municipal desde su domicilio.

“Sé también que este anuncio tendrá repercusiones en los medios y en gran parte de la comunidad, por eso quiero aprovechar para apelar nuevamente a la solidaridad y el compromiso de todos los concordienses en este momento difícil que enfrenta nuestra ciudad” dice Francolini y agrega que el coronavirus es una amenaza real y la única forma de defenderse es con el cuidado “entre todos y y cumpliendo estrictamente las medidas preventivas que ya todos conocemos”, expresa el intendente. Finalmente agradece a la familia por su apoyo.