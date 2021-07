Una menor de 6 años era abusada por su vecino de 16 en la localidad de Federación. La madre de la víctima contó que el adolescente “Siempre venía y miraba tele con mi nena en su pieza; yo nunca me di cuenta y ahora, me contó lo que le hacía”. En su relato, la mujer dio cuenta de que el vecino manoseó a su hija y que llegó en el momento en el que el joven, pretendería abusarla sexualmente por penetración a la menor.

La madre decidió radicar la denuncia en la policía luego de que su hija le contara y mostrara como el adolescente la manoseaba, “ese día la pediatra la revisó, pero resulta que anoche, mi nena me dice que le dolía abajo y ahí es cuando yo la miro y tenía lastimada su parte íntima y por eso volvimos al hospital”, relató y agregó que “penetración no hubo, pero si manoseo”.

Tras hacer público el hecho, la mujer expresó a La Última Campana: “yo solo espero que se tomen medidas, porque si bien y gracias a Dios no hubo penetración fue muy duro ver a mi nena como esta lastimada abajo, así que si no hacen algo yo misma voy a ver qué hago porque esto no puede quedar así”.

Finalmente pidió que su hija reciba contención profesional, “porque con sus cortos 6 años me cuenta todo lo que “El Jon”… le hacía y me muestra como la tocaba y esto seguro que traerá consecuencias psicológicas”, manifestó preocupada al tiempo que aseguró: “yo la tengo gravada a mi nena cuando me contaba todo”.Y termino expresando, “voy a seguir hasta las últimas consecuencias, porque hoy tengo impotencia y dolor”, agregó.