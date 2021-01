La titular de Epidemiología del hospital Masvernat de Concordia, Fabiana Leiva, brindó declaraciones radiales respecto a la situación de las personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus; en tal sentido señaló que no se reportaron casos con efectos adversos en esta población. La profesional incluso buscó despejar todo tipo de dudas en relación a la confianza en el componente al afirmar: “Yo me vacuné y si queda alguna duda, mis padres tienen más de 60 años y los vacunaría con toda confianza”.

“Hay que tener en cuenta que las personas que hemos vacunado en Concordia son jóvenes, trabajadores de la Salud, menores de 60 años, con inmunidad conservada. Por lo tanto, nosotros somos cautivos, todos los años, de otras vacunas, dado que anualmente nos inoculamos contra la gripe, incluso algunos de nuestro ámbito deben vacunarse contra la hepatitis B por indicación del Ministerio de Salud”, explicó Leiva.

En relación a los efectos, la profesional indicó que se detectaron casos “de febrículas, otros con algún caso de diarrea leve, o incluso algunos manifestaron cierto cansancio; pero a veces no sabemos si ligarlo a la vacuna o al mismo trabajo”. De todas maneras, “no hemos visto ni reportado casos graves ni mucho menos hemos tenido que detener la vacunación”, subrayó.

Leiva destacó que “la vacuna es totalmente segura, al menos con esta población” y agregó que “todas las vacunas no son inocuas al organismo porque, justamente, están buscando generar anticuerpos y al generarlos, nuestro organismo puede reaccionar de diferentes maneras”. En declaraciones a LT15, la doctora compartió su propia experiencia: “Me vacuné un martes y el miércoles estaba haciendo Guardia. No tuve fiebre, solo dolor en la zona de inoculación, en el brazo; como me pasa todos los años con la de la gripe”.