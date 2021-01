La Secretaria de Salud de la Provincia, Carina Reh se refirió al escenario epidemiológico de Entre Ríos y fue tajante al afirmar que “La ocupación de camas es compleja en casi todos los departamentos”. La funcionaria de la cartera sanitaria señaló que actualmente hay un 70 por ciento de ocupación a nivel provincial, “con una ocupación mayoritaria en la Región 4 y 1, debido al número de casos que tenemos en la ciudad de Gualeguaychú y lo que estamos viendo en el Departamento Paraná, particularmente en la expansión hacia Paraná Campaña”.

La cifra de ocupación de camas es un parámetro continuamente monitoreado por las áreas de salud, y en ello repercute indudablemente la curva de contagios que al crecer requiere de más unidades de internación disponibles. Respecto a esto, Reh explicó que “La preocupación son todas las comunidades que están complicadas, no solo las de la costa del Uruguay; vemos que esto aumenta progresivamente en diferentes localidades en forma exponencial y se ha expandido en toda la provincia. Esto tiene que ver también con la circulación interdepartamental que estamos teniendo en la provincia, parte del turismo, parte de las actividades que no cumplen con los protocolos establecidos, la gran irresponsabilidad de la gente y el cansancio, la necesidad de los jóvenes de estar participando en numerosas actividades que normalmente vemos y son conglomerados; compartir el mate, las bebidas, mucho tienen que ver en esto. Y es muy difícil cambiar esas conductas que creíamos se habían adoptado como forma de vida pero evidentemente no es así”.

A estas preocupaciones se suma la falta de cumplimiento de los protocolos en la playa, “algo que he manifestado en esta reunión y venimos trabajando con la posibilidad de recuperar el comité de crisis que veníamos trabajando muy bien en los meses de Mayo/Junio e intensificar algunas medidas en estos momentos”, detalló la secretaria.

Retroceso de fase

Ante la posibilidad de retroceder de fase para detener los brotes de contagios, Reh explicó que desde el punto de vista económico es difícil pensar en ese escenario, “desde el punto de vista sanitario entiendo que también porque no pasa por retroceder en medidas porque esto tiene que ver con el cumplimiento de cada uno y una norma escrita concretamente no significa que las personas lo vayan a cumplir. Lo estamos viendo en la nocturnidad cómo con el decreto escrito y publicado la gente sigue circulando y no se cumplen con las normas; hemos visto en muchísimas localidades en las que la Policía de Entre Ríos ha tenido que intervenir aplicando sanciones, realizando allanamientos, con retenciones de vehículos. Es un trabajo bastante desagradable para este grupo de trabajadores de la provincia que están expuestos permanentemente”.