El aeronauta volvió a cantar gol en 3 oportunidades y eso le posibilitó ser finalista en el Torneo Regional Federal al vencer por 3-1 a la Comisión de Actividades Infantiles. Los goles del “Lobo” los anotaron Jorge Aynol, Mauro Villegas y Oscar Marchant. El tanto del elenco “azzurro” estuvo a cargo de Marcos Rilo.

Newbery logró el triunfo ante la CAI.

El partido, que correspondió a la última fecha de la Zona Patagonia 2, fue arbitrado por Carlos Rujano y se disputó en el Estadio Municipal de esta ciudad. Con el resultado, el “Lobo” jugará la final en condición de visitante, y espera por el rival de la Zona Patagonia 1 que se definirá el próximo miércoles cuando se dispute la última fecha con estos partidos: Independiente de Neuquén vs. Cruz del Sur, y La Amistad de Cipolletti vs. Alianza de Cutral Co (4 +-0). Ayer, Independiente goleó al eliminado Perito Moreno por 5 a 1 como visitante en Bariloche, y La Amistad derrotó por 2 a 0 a Cruz del Sur, también en la ciudad lacustre, por la penúltima programación.