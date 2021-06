El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, habló sobre la situación actual de Catamarca con relación a la pandemia de coronavirus y confirmó la habilitación del comercio y otras posibles flexibilizaciones para los próximos días debido a la estabilización de la curva de contagios en las últimas semanas a partir de las medidas restrictivas tomadas.

“Desde el 1 de mayo hasta el 21 de mayo, tuvimos una multiplicación de casos desmedida. Pasamos de registrar un promedio de 150 casos por día, a 600 casos por día. Ante una situación epidemiológica así, fue claro que debíamos aplicar medidas restrictivas muy duras. Desde el 21 de mayo hasta el día de hoy, ese crecimiento se detuvo y la curva de contagios se mantiene estable”, dijo Jalil.

El gobernador explicó que “no se trata sólo de ver los números del día a día: la determinación de los niveles de riesgo se realiza evaluando la situación epidemiológica en períodos comparativos de 14 días con los 14 días anteriores, ya que es el tiempo que los científicos consideran más precisos para observar el comportamiento del virus con la proyección de los contagios”.

“Esa lectura, que se basa en parámetros establecidos a nivel nacional para calificar situaciones de riesgo alto, medio y de alarma, confirma que la situación provincial exhibe una mejoría y los momentos más críticos van quedando atrás”, aseveró.

Raúl recordó que “la situación sigue siendo delicada, todo este proceso es dinámico y debemos seguir extremando cuidados para no retroceder, pero hoy los índices muestran que el enorme esfuerzo que están haciendo los catamarqueños está dando buenos resultados”.

De esta manera se decidió habilitar la actividad comercial de lunes a viernes, tal como habían solicitado las organizaciones y comerciantes independientes. Además, se prevé extender el tope horario de actividades comerciales en las próximas jornadas mediante decreto del Poder Ejecutivo.

Ante este cuadro epidemiológico, se buscará reactivar también, a partir del lunes próximo, los locales gastronómicos como bares y restaurantes, promoviendo exclusivamente la utilización de espacios abiertos.

“Catamarca está entre las provincias que mejores resultados muestra luego de un año y medio de pandemia, tenemos los índices de mortalidad más bajos de Argentina. Con el Hospital Monovalente Carlos Malbrán el equipo médico realizó un enorme trabajo que permitió que más de 26.000 infectados se recuperaran totalmente. Hoy el sistema de salud está fortalecido, no hubo un comprovinciano que necesitara internación y no tuviera su cama. Estamos brindando respuestas, y los mecanismos de asistencia también se incrementaron para llegar a cada sector de la población. Si seguimos por este camino, con el apoyo de todos, no tengo dudas de que vamos a superar esta situación lo más rápido posible”, cerró el gobernador.