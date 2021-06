Una lamentable confusión fue denunciada por familiares de una víctima de Covid-19. Presuntamente por un error, se mal etiquetaron dos cuerpos de personas fallecidas en un centro de salud privado y se realizó la cremación del cuerpo equivocado. Los familiares ya radicaron la denuncia penal.

Aparentemente, la negligencia se produjo al momento de realizar el etiquetado en la bolsa mortuoria y por lo tanto, se envió al crematorio el cuerpo de una persona de apellido Moya que iba a ser sepultado por sus familiares en la localidad de Balcozna.

Por el episodio, ambas familias realizaron una denuncia penal en la Unidad Judicial N°1 en contra de los responsables.

Los familiares de Moya realizaron una protesta en la esquina de las calles Salta y Chacabuco y manifestaron ante los medios de comunicación que “esto no es un error. Esto es inoperancia. No pueden jugar con el dolor de la gente”.

Por su parte, la ministra de Salud, Claudia Palladino, en diálogo con Radio Valle Viejo, marcó que su cartera no interviene en el proceso: “esto tiene que ver con el nosocomio en particular. Hay que analizar bien la situación porque todo está tan protocolizado, no sólo por el Covid sino que en general, que hay que plantearse bien lo que ha sucedido”.